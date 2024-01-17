Beyaz Saray, Kürdistan Bölgesi'nde istikrarın korunmasına vurgu yaptı

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın, Davos’ta Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ile yaptığı görüşmede, İran Devrim Muhafızlarının Erbil'e yönelik saldırıları ve sivillerin öldürülmesi şiddetle kınandığı bildirildi.

Barzani ile Sulivan’ın görüşmede Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının yeniden başlanması, mali haklarının federal hükümet tarafından Erbil'e gönderilmesinin önemini vurguladığı belirtilen açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan’ın, Kürdistan Bölgesi'nin ABD'nin önemli bir ortağı olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ettiği ve ülkesinin Erbil'e verdiği desteği yeniden teyit ettiği kaydedildi.

Erbil’de sivillerin bulunduğu birçok nokta 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 23.30’da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından füzelerle hedef alınmıştı.

Saldırılarda aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve bir buçuk yaşındaki kızın da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybederken, bazılarının durumu ağır olmak üzere birçok sivil de yaralanmıştı.