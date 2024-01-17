Politika

Başbakan Barzani Davos’ta Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani
kürdistan Emanuel Macron Mesrur Barzani Davos

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Davos’ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İran’ın Erbil’e saldırıları görüştü.

Görüşmede, İran'ın Kürdistan Bölgesi için ciddi bir tehdit olan ve Irak ile bölge egemenliğinin açık bir ihlali olan Erbil'e yönelik saldırıları ele alan Barzani ile Macron, Irak'ta güvenlik ve istikrarın korunmasının önemi konusunda mutabık kaldı.

Kürdistan Bölgesi ile dayanışma içerisinde olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Macron, Erbil'e düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden siviller nedeniyle taziyelerini ileterek, ülkesinin Kürdistan Bölgesi'ne desteğini yineledi.

Mesrur Barzani de Macron ve Fransa’ya taziye ve desteğinden dolayı teşekkür etti.

Başbakan Barzani Davos’ta Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Başbakan Barzani Davos’ta Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Başbakan Barzani Davos’ta Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Başbakan Barzani Davos’ta Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Başbakan Barzani Davos’ta Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Başbakan Barzani Davos’ta Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
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