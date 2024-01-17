Başkan Barzani: Devrim Muhafızlarının Erbil'e saldırısı büyük bir haksızlıktı

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Başkan Mesud Barzani, Salahaddin’de İngiltere’nin Irak Büyükelçisi Stephen Hitchen ile bir araya geldi.

İngiltere'nin Irak Büyükelçisi Hitchen, Başkan Barzani'ye ziyaretinin, İran Devrim Muhafızlarının Erbil’e yönelik saldırıları karşısında ülkesinin Kürdistan Bölgesi'ne gösterdiği dayanışma ve desteği iletmek amacıyla olduğunu ifade etti.

Saldırıda hayatını kaybedenler için Başkan Barzani'ye başsağlığı dileyen Hitchen, İngiltere'nin Irak'ın bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasına saygı duyduğunu, Kürdistan Bölgesi'nin bölgede şiddet meydanı olarak kullanılmaması gerektiğini, Irak ve komşu ülkelerin birbirlerinin egemenliklerine saygı duyması gerektiğini vurguladı.

Başkan Barzani de desteklerinden dolayı, Kürdistan halkı ve şehit aileleri adına İngiliz halkına ve hükümetine teşekkür ederek, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın her zaman komşu ülkelerle karşılıklı saygıya dayalı güçlü ilişkiler kurmak istediklerini vurguladı.

Devrim Muhafızlarının asılsız gerekçelerle Erbil'e saldırmasının Kürt halkına büyük bir haksızlık olduğunu kaydeden Başkan Barzani, söz konusu saldırının Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin egemenliğinin ihlali olduğunu ifade etti.

Erbil’de sivillerin bulunduğu birçok nokta 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 23.30’da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından füzelerle hedef alınmıştı.

Saldırılarda aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve bir buçuk yaşındaki kızın da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybederken, bazılarının durumu ağır olmak üzere birçok sivil de yaralanmıştı.