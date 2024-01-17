Başbakan Barzani Davos’ta Çekya Dışişleri Bakanı ile görüştü

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Davos’ta Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile görüştü.

İran'ın Erbil'e yönelik saldırısını ve sivillerin öldürülmesini şiddetle kınayan Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky, ülkesinin Kürdistan Bölgesi'nin güvenliği ve istikrarına verdiği desteği yineledi.

Çekya’dan iş insanlarından oluşan büyük bir heyetinin yakın gelecekte Irak ve Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret edeceğini belirtti.

Başbakan Mesrur Barzani de Çekya'ya dayanışma ve desteğinden dolayı teşekkür ederek Kürdistan Bölgesi'nin ikili ilişkileri güçlendirmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Mesrur Barzani, 54. Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılmak üzere dün 15 Ocak’ta Davos’a ulaştı.