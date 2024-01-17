Politika

Başbakan ​​Barzani Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı ile görüştü

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kürdistan Kürdistan Bölgesi Suudi Arabistan Mesrur Barzani

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender el-Harif, ekonomi ve yatırım alanlarında ikili ilişkilerin geliştirilmesini ele aldı.

Başbakan Mesrur Barzani, 17 Ocak 2024 Çarşamba günü Davos’ta Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı el-Harif ile yaptığı görüşmede ekonomi ve yatırım alanlarında ikili ilişkilerin geliştirilmesini görüştü.

Mesrur Barzani, 54. Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılmak üzere dün 15 Ocak’ta Davos’a ulaştı.

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