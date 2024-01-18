Politika

Husileri yeniden ABD'nin "yabancı terör örgütleri" listesinde

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dünya ABD Husi Kızıldeniz terör listesi

HABER MERKEZİ 

ABD, Yemen'de Husiler olarak bilinen Ensarallah grubunu, Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine aldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Husilerin terör listesine eklenmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Husilerin Kızıldeniz'deki gemi ticaretini aksatan saldırılarının Amerikan personelini de tehlikeye attığını belirten Sullivan, hem ABD yönetiminin hem de uluslararası kamuoyunun bu saldırılara ortak tepki verdiğini dile getirdi.

"ABD, devam eden bu saldırılara karşılık olarak Husiler olarak da bilinen Ensarallah'ı Küresel Özel Terör Örgütü listesine ekledi." diyen Sullivan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarını sona erdirmesi durumunda bu listeden hızlı şekilde çıkarılabileceğini kaydetti.

Husilerin söz konusu terör listesine 30 gün sonra ekleneceğini de dile getiren Sullivan, "Yemen'deki insani durumun daha da kötüleşmemesi adına" bu yönde bir değerlendirme yaptıklarını vurguladı.

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