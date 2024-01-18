İran, Pakistan sınırı yakınlarında 7 kişinin öldüğünü duyurdu

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İran-Pakistan sınırındaki Sarawani kasabası, yakınlarında meydana gelen patlamalar nedeniyle can kaybı yaşandığı bildirildi.

Sistan ve Belucistan Valisinin Güvenlik Danışmanı Ali Reza Marhamati, patlamalara ilişkin İran resmi ajansı IRNA’ya konuştu.

Patlama seslerinin sabah saatlerinde duyulduğunu aktaran Marhamati, “Patlamalarda İran vatandaşı olmayan 3 kadın ile 4 çocuk hayatını kaybetti.” dedi.

Marhamati, Sarawan kasabası yakınlarında meydana gelen başka bir patlamada herhangi bir can kaybı bildirilmediğini ifade etti.

Pakistan İstihbarat Teşkilatı, bugün yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızlarının 16 Kasım'da Belucistan eyaletindeki Pakistan topraklarına düzenlediği füze saldırılarına misilleme olarak ordunun İran'daki çok sayıda silahlı grubun karargahına füze ateşlediğini ve 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtmişti.