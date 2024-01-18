ABD’nin Erbil Başkonsolosluğundan İran'ın Erbil saldırısına kınama

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ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu, İran Devrim Muhafızlarının Erbil’i hedef alan saldırılarını kınayarak, şehit düşenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Başkonsolosluktan yapılan açıklamada, “İran'ın son dönemde Kürdistan Bölgesi'nde sivillere yönelik şiddet içeren ve anlamsız saldırıları ile bölge genelinde aralıksız devam eden drone saldırılarını şiddetle kınıyoruz.” ifadesine yer verilirken, şehit yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, “İran'ın Irak'ın egemenliğini açıkça ihlal etmesini kınıyoruz. Medya ve sosyal ağlarda yer alan tüm yalan haberlere yanıt olarak, İran'ın 15 Ocak’taki saldırılarında hiçbir ABD tesisinin zarar görmediğini açıklığa kavuşturmak istiyoruz.” denildi.