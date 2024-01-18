Duhoklular Erbil'i hedef alan saldırılara karşı sokaklarda

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Erbil ve Soran’ın ardından Dohuk’ta vatandaşlar, İran Devrim Muhafızlarının Erbil’de sivilleri hedef aldığı saldırıları kınamak üzere sokaklara döküldü.

Duhok’ta bugün binlerce vatandaşın katılımıyla, sabah saat 10.30’da İran Devrim Muhafızlarının Erbil’de birçok noktayı balistik füzeyle hedef aldığı saldırılara karşı gösteri düzenlendi.

Gösteriye katılan vatandaşlar, İran’ın saldırılarını kınarken, Birleşmiş Milletler (BM) ile uluslararası topluma Kürdistan Bölgesi'ni hedef alan füze saldırılarına sessiz kalmamaları yönünde çağrı yaptı.

Gösterilere katılan Arap asıllı bir vatandaş, K24’e yaptığı açıklamada, “Kürdistan Bölgesi tüm farklı bileşenlerin barış içinde bir arada yaşadığı yerdir ve komşu ülkeler tarafından sürekli hedef alınmasını istemiyoruz. Uluslararası topluma ve DAİŞ karşıtı Uluslararası Koalisyona, sivillerin mağdur olmaması için Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırılara sınırlama getirme çağrısında bulunuyoruz.” dedi.

İran Devrim Muhafızları, 15 Ocak Pazartesi günü gece saat 23.30’da Erbil’de sivillerin de bulunduğu birçok noktayı balistik füzelerle hedef almıştı. Saldırılarda, aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve küçük kızının da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybederken, birçok sivil de yaralanmıştı.

Saldırıları araştırmak üzere Muhammed Şiya Sudani’nin talimatıyla oluşturulanIrak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci başkanlığında ki heyet 16 Ocak’ta Erbil’e ulaşarak, hedef alınan yerleri ve yaralıları ziyaret etti.

Araci, Kürt iş insanı Peşraw Dizayi’ye ait olan ve saldırılarda hedef alınan evi incelemesi sırasında K24’e yaptığı açıklamada, “Burada İsrail Mossad üssü olduğuna dair şüphe vardı, evin tamamını gördük ve buranın sivil bir iş adamının evi olduğu açık. İsrail'deki Mossad karargahının hedef alındığı propagandası doğru değildir. Elbette bu Irak'ın ve Kürdistan Bölgesi'nin egemenliğinin ihlalidir ve böyle bir olaya karşı tavrımız net olacaktır.” demişti.