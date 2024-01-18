Hakkari-Çukurca kara yolunda heyelan

HABER MERKEZİ

Etkili olan yağışlı hava nedeniyle Hakkari-Çukurca kara yolu, meydana gelen heyelan sonrası trafiğe kapandı.

Hakkari-Çukurca kara yolunun 50’nci kilometresinde bulunan Şorte mevkisinde, sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.

Yağışlı havadan dolayı yamaçlardan kopan kaya ve toprak yığınları ile yol ulaşıma kapandı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yoldaki kaya ve toprak yığınları kaldırılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.