Beyaz Saray: Türkiye'ye takviye F-16 satışını desteklemeye devam ediyoruz

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, yeni bir tarih vermeden Türkiye’ye F-16 satışını desteklemeye devam ettiklerini bildirdi.

John Kirby, Beyaz Sarayda düzenlenen basın toplantısında VOA Türkçe’nin sorusunu, “Başkan Biden’ın tutumu bu konuda oldukça tutarlı. Türkiye'ye takviye F-16 satışını ve mevcut F-16 filosunun modernizasyonunu desteklemeye devam ediyoruz.” ifadeleriyle yanıtladı.

Kirby, “Buna ilişkin tarih ya da takvim konusunda paylaşacağım yeni bir bilgi yok ancak Türkiye’ye F-16 tedariki konusunda politikamızda değişiklik yok.” dedi.

Görevi sona eren Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan geçtiğimiz hafta basına verdiği röportajda, Türkiye’ye F-16 tedariki ile ilgili iyimser konuşmuş ve bir ay kadar kısa bir süre içinde olumlu gelişmelerin yaşanabileceğini söylemişti.

Biden yönetimi yetkilileri, Türkiye’ye yeni F-16 uçakları ve modernizasyon kitleri satışına destek verdiklerini belirtmiş; ancak bazı Kongre üyelerinin İsveç’in NATO üyeliğine onay sürecinin tamamlanmasıyla F-16 satışı arasında bağlantı kurduğunu söyleyerek ABD Kongresi’nin rolünün altını çizmişti.

Türkiye ABD’den 40 adet F-16 ve 79 adet modernizasyon kiti talep etmişti. Biden yönetimi, yabancı ülkelere silah satışı konusunda kilit role sahip olan ve onayı gereken Kongre’yi geçen yıl Ocak ayında konuyla ilgili bilgilendirmişti.