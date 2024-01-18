Irak Dışişleri Bakanı: İran İsrail'e saldırı düzenleyemez

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Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, üzerinde anlaşmaya varılmış angajman kuralları nedeniyle İran’ın İsrail’e füzeli saldırı düzenleyemeyeceğini söyledi.

Fuad Hüseyin, Şarkul Avsat’a verdiği özel demeçte, İran Devrim Muhafızları tarafından Erbil’de sivilleri hedef alan saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

İran ile İsrail arasında yapılan anlaşma nedeniyle İsrail’e füzeli saldırı düzenleyemediğini söyleyen Fuad Hüseyin, Tahran'ın Irak topraklarında bir İsrail Mossad üssünün varlığına ilişkin iddiaları da reddetti.

Irak’ın, İran’ın Erbil’i hedef alan saldırılarına karşı siyasi ve diplomatik önlemler aldığını kaydeden Bakan Hüseyin, “Bu komşu ülke her zaman İsrail'i füzelerle hedef alma kabiliyetine sahip olduğunu söylüyor ancak bunu yapmıyor çünkü üzerinde anlaşmaya varılmış angajman kuralları var .” dedi.

İran Devrim Muhafızları, 15 Ocak Pazartesi günü gece saat 23.30’da Erbil’de sivillerin de bulunduğu birçok noktayı balistik füzelerle hedef almıştı. Saldırılarda, aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve küçük kızının da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybederken, birçok sivil de yaralanmıştı.