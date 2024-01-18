CHP'li Tanrıkulu'dan AK Parti'ye: Erbil’e saldırı oldu, sizden geçmiş olsun dileği çıktı mı?

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk Hükümetine eleştiride bulunarak, İran’ın Erbil’de sivil noktaları hedef aldığı saldırılara karşı tavır almaları çağrısında bulundu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu, Mecliste yaptığı konuşmada, İran Devrim Muhafızlarının, 15 Ocak’ta Erbil’de sivilleri hedef alan ve 5 sivilin hayatını kaybetmesine, birçok sivilin de yaralanmasına neden olan saldırılarına değindi.

İran Devrim Muhafızları, 15 Ocak Pazartesi günü gece saat 23.30’da Erbil’de sivillerin de bulunduğu birçok noktayı balistik füzelerle hedef almıştı. Saldırılarda, aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve küçük kızının da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybederken, birçok sivil de yaralanmıştı.

Türk Hükümetine, söz konusu saldırılara karşı bir tutum sergilemesi yönünde çağrı yapan Sezgin Tanrıkulu, Türk Hükümeti ile Adalet ve Kalkınma Partsi’ni (AK Parti) taziye mesajı yayınlamadıkları için eleştirdi.

Erbil’de balistik füzelerle sivil hedeflere düzenlenen saldırıya değinen Tanrıkulu, şu ifadeleri kullandı:

“Yine İran’a bakalım, Irak’a bakalım, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne bakalım. Ben söylerim; Kürdistan Bölgesel Yönetimi bu Hükümetin dostu değil mi? Dostu değil mi bu hükümetin, aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi’nin? Peki, iki gün önce Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Başkenti Erbil’e İran’dan saldırı yapıldı ve Devrim Muhafızları bunu üstlendi. Peki, sizden bir geçmiş olsun dileği bile çıktı mı? Ama orada ölen Kürt olunca ve muhatap Kürdistan Bölgesel Yönetimi olunca Adalet ve Kalkınma Partisi savaş yanlısı politikalarını yine sürdürüyor. İran’da 90 kişinin öldüğü intihar saldırısı oldu, İran’ın buna misillemesi oldu Pakistan’da. Bakın, çevremizin tümünde savaş var, bu savaşlara müdahil olmak Türkiye’nin işi olmamalı. O nedenle, ilk önce komşularımızla barış odaklı bir siyaseti esas almalıyız, esas almalıyız ki gücümüz barıştan gelsin.”