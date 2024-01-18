Politika

Mesrur Barzani İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron ile görüştü

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Mesrur Barzani ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'un görüşmesi
Mesrur Barzani ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'un görüşmesi
kürdistan Kürdistan Bölgesi Davos İngiltere Mesrur Barzani David Cameron

HABER MERKEZİ 

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Davos’ta İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya geldi.

Mesrur Barzani, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen 54. Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılmak üzere Davos’a gitmişti.

Görüşmenin ana gündemi, İran Devrim Muhafızlarının Erbil’de sivilleri hedef aldığı saldırılar oldu.

Başbakan Barzani’ye taziyelerini ileten İngiltere Dışişleri Bakanı, haksız, kabul edilemez ve Irak’ın egemenliğinin ihlali” olarak nitelendirdiği saldırıları kınadı.

Mesrur Barzani, İngiltere'ye gösterdiği sempati ve destekten dolayı teşekkür etti.

Görüşmede Başbakan Barzani ile İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, DAİŞ’le ve genel olarak terörle mücadelede iş birliği ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Kürdistan Bölgesi ile İngiltere arasında dostane ilişkilerin geliştirilmesi, Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların çözülmesi ve bölgenin anayasal hakları ile mali yetkilerinin sağlanması toplantıda ele alınan diğer konular oldu.

Mesrur Barzani ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'un görüşmesi
Mesrur Barzani ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'un görüşmesi
Mesrur Barzani ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'un görüşmesi
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