Sudani'den Orta Doğu değerlendirmesi: Durum karmaşık

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Orta Doğu’da durumun hassas ve karmaşık olduğunu belirterek, gerilimin tırmanmaya devam etmesi halinde daha kötü sonuçlara yol açacağını söyledi.

Sudani, Davos’ta düzenlenen 54. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamındaki (Dağılan Bir Dünyada Güvenlik ve Koordinasyonun Sağlanması) başlıklı panelde konuştu.

“DAİŞ bizim ülkemizde yaratıldı.” diyen Sudani, “Sadece ülkemiz için değil tüm dünya için tehdit oluşturuyordu. Halkımızın çok acılar çektiği doğrudur ama müttefiklerimizle iş birliği yaparak tüm zorluklara ve siyasi işaretlere rağmen federalizmin sağlanması ve bölgemizin istikrarlı olması için bir bakıma ülkemizde demokrasiyi uyguladık ve barışı tesis ettik.” ifadelerini kullandı.

Irak’ta 18 Aralık’ta düzenlenen il meclisi seçimlerine de değinen Sudani, “Yıllardın il meclisi seçimleri yapılmayan Kerkük’te de seçim yapıldı. Burası Irak'ın siyasi temaslarımızın olduğu bariz bir kısmı. Önceki siyasi durum artık yok. Bizim politikamız vatandaşlarımıza hizmet üzerine kurulu.” diye konuştu.

Irak’ın “siyasi, ekonomik ve iklim sorunları” olduğuna işaret eden Sudani, halkın talepleri doğrultusunda istihdam yaratmaya ve ekonomik reformlar yapmaya çalıştıklarını kaydederek, “Irak artık istikrarlı, bu tüm bölge ve dünya için önemli.” dedi.

Orta Doğu’da Gazze’deki olaylarla başlayan daha sonra “soykırıma” dönüşen olaylar nedeniyle durumun karmaşık olduğunu vurgulayan Sudani, “uluslararası toplum sessizliği tercih etti, sadece birkaç konferans düzenledi. Şimdi, 100 günden fazla bir süre sonra, çatışmalar daha da büyüdü. Bundan sonra ne olacağını bilmiyoruz ama durum hassas ve daha kötü sonuçlar doğurabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

İran ile ABD arasındaki ilişkilere de değinen Muhammed Şiya Sudani, şu ifadeleri kulladı:

“Komşularımızla ilişkilerimiz var, İran'la kültürel, tarihi ve coğrafi ilişkilerimiz var, ortak çıkarlarımız var, DAİŞ’a karşı savaşta İran yanımızdaydı. Aynı şekilde ABD ile de ilişkilerimiz var ve gerektiğinde yanımızda oldular, Irak'ta Baas rejimini devirmemize yardımcı oldular. Irak artık İran, diğer ülkeler ve uluslararası toplum arasında arabuluculuk rolü oynayabilir. Komşu ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. Irak, komşu ülkeler için tehdit haline gelmemelidir. Bölgede istikrar istiyoruz.”