Başbakan Barzani Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan ile görüştü

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Davos’ta Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan ile bir araya geldi.

Mesrur Barzani, İsviçre’nin düzenlenen 54. Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılmak üzere 15 Ocak’ta Davos’a gitmişti.

Görüşmede, Irak ve bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra Kürdistan Bölgesi ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin gelişimi ele alındı.

Taraflar, Kürdistan Bölgesi ile Irak'ta güvenlik ve istikrarın korunması ayrıca Orta Doğu'daki gerilimlerin ortadan kaldırılmasının önemi üzerinde mutabakata vardı.