Erdoğan 17'si büyükşehir, 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı
HABER MERKEZİ
AK Parti’de 17’si büyükşehir olmak üzere 48 ilin belediye başkan adayları açıklandı. Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Hamza Dağ oldu.
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) Ankara'daki Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP'nin adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayetimiz dışındaki tüm büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızı ilan ediyoruz." dedi.
AK Parti’nin Kürt illerindeki belediye başkanı adayları:
Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Fatih Mehmet Kocaispir
Adıyaman Belediye Başkan Adayı, Ziya Polat
Ağrı Belediye Başkan Adayı, Mehmet Salih Aydın
Antep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Fatma Şahin
Batman Belediye Başkan Adayı, Adil Sebati Ceylan
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Mehmet Halis Bilden
Hakkari Belediye Başkan Adayı, İsmet Ölmez
Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Mehmet Öntürk
Kilis Belediye Başkan Adayı, Reşit Polat
Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Sami Er
Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Abdullah Erin
Muş Belediye Başkan Adayı, Feyat Asya
Siirt Belediye Başkan Adayı, Ekrem Olğaç
Sivas Belediye Başkan Adayı, Hilmi Bilgin
Şırnak Belediye Başkan Adayı, Mehmet Yarka
Tunceli Belediye Başkan Adayı, Ekrem Eroğlu
Urfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Zeynek Abidin Beyazgül
Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Abdulhat Arvas