Erdoğan 17'si büyükşehir, 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı

HABER MERKEZİ

AK Parti’de 17’si büyükşehir olmak üzere 48 ilin belediye başkan adayları açıklandı. Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Hamza Dağ oldu.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) Ankara'daki Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP'nin adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayetimiz dışındaki tüm büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızı ilan ediyoruz." dedi.

AK Parti’nin Kürt illerindeki belediye başkanı adayları:

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Fatih Mehmet Kocaispir

Adıyaman Belediye Başkan Adayı, Ziya Polat

Ağrı Belediye Başkan Adayı, Mehmet Salih Aydın

Antep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Fatma Şahin

Batman Belediye Başkan Adayı, Adil Sebati Ceylan

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Mehmet Halis Bilden

Hakkari Belediye Başkan Adayı, İsmet Ölmez

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Mehmet Öntürk

Kilis Belediye Başkan Adayı, Reşit Polat

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Sami Er

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Abdullah Erin

Muş Belediye Başkan Adayı, Feyat Asya

Siirt Belediye Başkan Adayı, Ekrem Olğaç

Sivas Belediye Başkan Adayı, Hilmi Bilgin

Şırnak Belediye Başkan Adayı, Mehmet Yarka

Tunceli Belediye Başkan Adayı, Ekrem Eroğlu

Urfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Zeynek Abidin Beyazgül

Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Abdulhat Arvas