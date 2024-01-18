Politika

Erdoğan 17'si büyükşehir, 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı

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türkiye Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Yerel Seçim

HABER MERKEZİ

AK Parti’de 17’si büyükşehir olmak üzere 48 ilin belediye başkan adayları açıklandı. Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Hamza Dağ oldu.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) Ankara'daki Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP'nin adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayetimiz dışındaki tüm büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızı ilan ediyoruz." dedi.

AK Parti’nin Kürt illerindeki belediye başkanı adayları:

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Fatih Mehmet Kocaispir

Adıyaman Belediye Başkan Adayı, Ziya Polat

Ağrı Belediye Başkan Adayı, Mehmet Salih Aydın

Antep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Fatma Şahin

Batman Belediye Başkan Adayı, Adil Sebati Ceylan

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Mehmet Halis Bilden

Hakkari Belediye Başkan Adayı, İsmet Ölmez

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Mehmet Öntürk

Kilis Belediye Başkan Adayı, Reşit Polat

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Sami Er

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Abdullah Erin

Muş Belediye Başkan Adayı, Feyat Asya

Siirt Belediye Başkan Adayı, Ekrem Olğaç

Sivas Belediye Başkan Adayı, Hilmi Bilgin

Şırnak Belediye Başkan Adayı, Mehmet Yarka

Tunceli Belediye Başkan Adayı, Ekrem Eroğlu

Urfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Zeynek Abidin Beyazgül

Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Abdulhat Arvas

AK Parti’nin Türkiye illerindeki belediye başkanı adayları:

Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı, Hüseyin Ceylan Uluçay

Aksaray Belediye Başkan Adayı, Evren Dinçer

Amasya Belediye Başkan Adayı, Mehmet Uyanık

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Hakan Tutuncu

Ardahan Belediye Başkan Adayı, Yunus Baydır

Bayburt Belediye Başkan Adayı, Mete Memiş

Bilecik Belediye Başkan Adayı, Mustafa Yaman

Bolu Belediye Başkan Adayı, Muhammed Emşn Demirkol

Burdur Belediye Başkan Adayı, Mehmet Şimşek

Çorum Belediye Başkan Adayı, Halil İbrahim Aşgın

Gümüşhane Belediye Başkan Adayı, Ercan Çimen

Iğdır Belediye Başkan Adayı, Ülkü Öcal

Karabük Belediye Başkan Adayı, Özkan Çetinkaya

Karaman Belediye Başkan Adayı, Mevlüt Akgün

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Memduh Büyükkılıç

Kırıkkale Belediye Başkan Adayı, Mehmet Saygılı

Kırşehir Belediye Başkan Adayı, Osman Arslan

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Uğur İbrahim Altay

Kütahya Belediye Başkan Adayı, Kamil Saraçoğlu

Maraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Fırat Görgel

Nevşehir Belediye Başkan Adayı, Mehmet Savran

Niğde Belediye Başkan Adayı, Emrah Özdemir

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Yusuf Alemdar

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Cüneyt Yüksel

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Ahmet Metin Genç

Uşak Belediye Başkan Adayı, Mehmet Çakın

Yozgat Belediye Başkan Adayı, Celal Köse

Zonguldak Belediye Başkan Adayı, Ömer Selim Alan

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Hamza Dağ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Turgut Altınok

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