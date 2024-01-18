Başbakan Barzani Yemen Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkan Yardımcısı ile görüştü

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Davos’ta Yemen Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkan Yardımcısı ve Güney Geçiş Konesyi Başkanı Aidarus ez-Zubeydi ile bir araya geldi.

Mesrur Barzani, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen 54. Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılmak üzere 15 Ocak’ta Davos’a gitmişti.

Zubeydi, İran'ın Erbil'e saldırısını şiddetle kınadı, başsağlığı dileklerini Başbakan Barzani'ye ileterek ülkesinin Kürdistan Bölgesi’ne barış ve istikrar desteğini dile getirdi.

Başbakan Barzani de Kürdistan Bölgesi'nin bölgede istikrar unsuru olacağını vurguladı.