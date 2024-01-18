Erbil'e yönelik saldırıların ardından Türkiye’den taraflara barış çağrısı

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, bölgede yaşanan son gelişmeler hakkında yaptığı açıklamada barış çağrısında bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı açıklamada, Erbil’e yönelik İran saldırılarıyla başlayan, adrından İran’ın Pakistan içindeki bazı hedeflere karşı gerçekleştirdiği saldırılarla genişleyen ve Pakistan’ın İran içindeki hedeflere düzenlediği saldırılarla tırmanan gelişmelerden endişe duyduğunu belirterek, “Sorunların, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı başta olmak üzere, uluslararası hukukun temel ilkeleri çerçevesinde ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temelinde dostluk ve kardeşlik anlayışıyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz.” denildi.

Tüm meselelerin bölgesel güvenliği ve istikrarı daha fazla tehdit etmeden diyalog ve iş birliği yoluyla çözümlenmesi çağrısında bulunulan açıklamada, “Dost ve kardeş İran, Irak ve Pakistan’a itidal ve sağduyuyla suhuletin sağlanması çağrısında bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü konusunda bölge ülkeleriyle deneyimlerini paylaşmaya ve katkı sunmaya hazırdır.” ifadeleri kullanıldı.