Uluslararası toplumdan Erbil'e yönelik füze saldırılarına kınama

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Uluslararası toplum, Erbil'e yönelik saldırıları şiddetle kınayarak Kürdistan Bölgesi'ne desteğini yineledi.

- ABD: "ABD, İran Devrim Muhafızlarının Erbil'e yönelik saldırılarını ve sivillerin öldürülmesini şiddetle kınıyor. Kürdistan Bölgesi'ne desteğimizi yineliyoruz."

- Almanya: "Irak'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden İran'in Erbil'e yönelik saldırılarını şiddetle kınıyoruz.”

- Fransa: "İran Devrim Muhafızlarının Erbil'e yönelik füze saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılar Irak'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlalidir, Kürdistan Bölgesi ve Irak'ın güvenlik ve istikrarına yönelik bir saldırıdır. Bölgede gerilimi artıran saldırıların durdurulması gerek.”

- Birleşmiş Milletler (BM): "Erbil'e yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Irak'ın egemenliğini ihlal eden saldırılar durdurulmalı. Güvenlik endişeleri saldırılarla değil diyalogla çözülmeli.”

- Kanada: “Erbil'e yönelik saldırıları şiddetle kınıyor, kurbanların ailelerine başsağlığı diliyoruz.”

- İtalya: “Erbil'e yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılar Irak'ın güvenliğini ve istikrarını balyalıyor.”

- Türkiye’nin Erbil Konsolosluğu: “Sivillerin hedef alınması kabul edilebilir değil.”

- Arap Birliği: “İran'ın Kürdistan Bölgesi'ne yönelik füze saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırı, Irak'ın egemenliğine ve güvenliğine yönelik açık ihlal.”

Erbil’de sivillerin bulunduğu birçok nokta 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 23.30’da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından füzelerle hedef alınmıştı.

Saldırılarda aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve bir buçuk yaşındaki kızın da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybederken, bazılarının durumu ağır olmak üzere birçok sivil de yaralanmıştı.