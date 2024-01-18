Fuad Hüseyin, Türk mevkidaşıyla İran'ın Erbil'e yönelik saldırılarını görüştü

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Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İran'ın Erbil'e yönelik düşmanca saldırıları ele alındı.

Telefon görüşmesinde, Hüseyin ile Fidan İran'ın Erbil'e yönelik düşmanca saldırılarının yanı sıra sorunların çözümü için diyaloğa vurgu yaptı.

Görüşmenin bir başka bölümünde, Bağdat ile Ankara arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ele alınırken, önemli konularda iki ulke arasında ortak çalışma ve koordinasyonun sürdürülmesinin gerekli olduğu belirtildi.

Erbil’de sivillerin bulunduğu birçok nokta 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 23.30’da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından füzelerle hedef alınmıştı.

Saldırılarda aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve bir buçuk yaşındaki kızın da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybederken, bazılarının durumu ağır olmak üzere birçok sivil de yaralanmıştı.