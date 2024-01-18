Politika

Kasım el-Araci ve Claudio Cordon, Irak ile BM arasındaki koordinasyonu görüştü

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Irak Irak BM Kasım el-Araci Kürdistan Bölgesi

HABER MERKEZİ

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Irak Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordon ile bir araya geldi.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı el-Araci, 18 Ocak 2024 Perşembe günü BM'nin Irak Özel Temsilci Yardımcısı Cordon ile yaptığı görüşmede, güvenlik konuları başta olmak üzere Irak Hükümeti ile BM arasındaki koordinasyon ve iş birliği görüştü.

BM’nin Irak Özel Temsilci Yardımcısı Cordon, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İran muhalefet partilerinin Kürdistan Bölgesi'ndeki üç karargahına yaptığım ziyaretin sonuçlarını ve Bağdat ile Erbil yönetimi arasındaki koordinasyonu ele almak üzere Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştüm.” ifadelerini kullandı.

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