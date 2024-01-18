Spor

Başakşehir’den İsrailli futbolcu Karzev kararı: Kariyerine yurt dışında devam edecek

author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Eden Karzev Başakşehir

HABER MERKEZİ

Başakşehir Futbol Kulübü, sosyal medya hesabından İsrail paylaşımı yapan Eden Karzev'e para cezası verildiğini ve futbolcunun kariyerine yurt dışında devam etmesinin uygun görüldüğünü açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "14 Ocak Pazar günü kişisel sosyal medya hesabından ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yapan Eden Karzev, kulübümüz tarafından uyarılmış olup, sosyal medya hesabından paylaşımını kaldırmıştır.” denildi.

Söz konusu oyuncunun 15 Ocak Pazartesi günü çağırılarak, paylaşımından dolayı disiplin sürecinin başlatıldığı bilgisinin verildiği belirtilen açıklamada, “Kulübümüzün yürütmüş olduğu disiplin süreci sonucunda, kulüp disiplin talimatı uyarınca oyuncuya para cezası verilmiş olup, futbolcunun kariyerini yurt dışında sürdürmesi uygun görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

 

İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'in ardından Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı.

Paylaşım sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Karzev'i gözaltına almıştı. Karzev'in ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv