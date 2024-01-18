Başakşehir’den İsrailli futbolcu Karzev kararı: Kariyerine yurt dışında devam edecek

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Başakşehir Futbol Kulübü, sosyal medya hesabından İsrail paylaşımı yapan Eden Karzev'e para cezası verildiğini ve futbolcunun kariyerine yurt dışında devam etmesinin uygun görüldüğünü açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "14 Ocak Pazar günü kişisel sosyal medya hesabından ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yapan Eden Karzev, kulübümüz tarafından uyarılmış olup, sosyal medya hesabından paylaşımını kaldırmıştır.” denildi.

Söz konusu oyuncunun 15 Ocak Pazartesi günü çağırılarak, paylaşımından dolayı disiplin sürecinin başlatıldığı bilgisinin verildiği belirtilen açıklamada, “Kulübümüzün yürütmüş olduğu disiplin süreci sonucunda, kulüp disiplin talimatı uyarınca oyuncuya para cezası verilmiş olup, futbolcunun kariyerini yurt dışında sürdürmesi uygun görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'in ardından Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı.

Paylaşım sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Karzev'i gözaltına almıştı. Karzev'in ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.