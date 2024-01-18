Sefin Dizeyi: İran'ın suçlamaları asılsızdır

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Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Sefin Dizeyi, Kürdistan Bölgesi’nin komşu ülkeler için her zaman istikrar unsuru olduğunu belirterek, "İran'ın (Kürdistan Bölgesi’ne yönelik) asılsız suçlamalarını reddediyoruz." dedi.

Dizeyi, 18 Ocak 2024 Perşembe günü basın mensuplanrına yaptığı açıklamada, "Hedef alınan noktanın İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı çalıştığı yönündeki asılsız iddiaları reddediyoruz. Bu iddiaların temelsiz olduğu anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

Davos'ta Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ile yaptıkları görüşmede dünya liderlerinin İran'ın eylemlerini kınadıklarını belirten Dizeyi, “Şu anda bu tür saldırıların tekrar yaşanmasını nasıl önleyebileceğimizi düşünüyoruz.” diye konuştu.

Kürdistan Bölgesi’nin her zaman komşu ülkeler için istikrar unsuru olduğunu ve bu politikayı sürdüreceğini kaydeden Sefin Dizeyi, “Komşu ülkelerin Kürdistan Bölgesi'nin egemenliğine saygı duymasını ve vatandaşlarımıza adil davranmasını istiyoruz.” dedi.

Dizeyi, şehit Peşraw'ın eşi ve çocuklarının sağlık durumlarının şu anda iyi olduğunu da ekledi.

Erbil’de sivillerin bulunduğu birçok nokta 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 23.30’da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından füzelerle hedef alınmıştı.

Saldırılarda aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve bir buçuk yaşındaki kızın da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybederken, bazılarının durumu ağır olmak üzere birçok sivil de yaralanmıştı.