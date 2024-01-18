Ano Cewher: Erbil'e yönelik saldırılar uluslararası hukuka aykırı

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Kürdistan Bölgesi Haberleşme ve Ulaştırma Bakanı Ano Cewher, Erbil'e yönelik saldırıların insani değerlerden uzak ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Bakan Cewher basın mensupşarına yaptığı açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanındaki uçuşların normal seyrinde devam ettiğini ve uçuşlarda aksamalar yaşanmadığını belirtti.

Erbil’e yönelik saldırılarla ilgili açıklama yapan Cewher, “Saldırıların insani değerlerden uzak ve uluslararası hukuka aykırıdır.” dedi.

Kürdistan Anti Terör Birimi, 18 Aralık 2024 Perşembe günü yaptığı açıklamada, bazı basın kuruluşlarının Erbil Uluslararası Havalimanına drone saldırısının gerçekleştirildiği yönündeki haberin asılsız ve gerçek dışı olduğunu duyurmuştu.

Erbil’de sivillerin bulunduğu birçok nokta 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 23.30’da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından füzelerle hedef alınmıştı.

Saldırılarda aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve bir buçuk yaşındaki kızın da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybederken, bazılarının durumu ağır olmak üzere birçok sivil de yaralanmıştı.