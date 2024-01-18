Politika

Mesrur Barzani: Davos’ta Kürdistan'ın direniş öyküsünü anlattık

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kürdistan Davos Mesrur Barzani

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Davos’ta Kürdistan'ın direniş öyküsünü anlattıklarını belirterek, “Yerli firmaları dünyaya tanıttık, ilişkilerimizi daha da güçlendirdik.” dedi.

Mesrur Barzani, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu yıl #wef24'te Kürdistan direniş öyküsünü anlattık. Yerli firmaları dünyaya tanıttık, ilişkilerimizi daha da güçlendirdik. Gelecek yıl daha güçlü bir şekilde döneceğiz.” ifadelerini kullandı.

Erbil’e yönelik saldırılara işaret eden Mesrur Barzani, “Masum sivilleri hedef almaya yönelik yalan beyanları ortaya çıkardık.” dedi.

Mesrur Barzani, 54. Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılmak üzere 15 Ocak’ta Davos’a gitmişti.

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