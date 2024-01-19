Kuzey Kore'den sualtı nükleer silah sistemi testi

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Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın bu hafta bölgede gerçekleştirdiği ortak deniz tatbikatına misilleme olarak sualtı nükleer silah sistemi "Haeil-5-23"ün test edildiğini bildirdi.

Kuzey Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Jeju Adası açıklarındaki sularda yapılan tatbikata tepki olarak, geliştirilmekte olan sualtı nükleer silah sistemi Haeil-5-23’ün Japon Denizi’nde test edildiği duyuruldu.

Açıklamada, “ABD ve yandaşlarını, yılın başından bu yana süren ve Kuzey Kore'nin güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden pervasız eylemlerinden dolayı şiddetle kınıyor ve bu eylemlerin yol açacağı feci sonuçlar konusunda sert bir şekilde uyarıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore, görevi patlama yoluyla büyük ölçekli bir tsunamiyi tetiklemek olan sualtı nükleer saldırı aracının ilk testini 2023 yılında gerçekleştirmişti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan 18 Ocak’ta yapılan açıklamada, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın Kore Yarımadası'nın güneyindeki sularda ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdiği bildirilmişti.

Pazartesi başlayan 3 günlük tatbikata ABD'nin nükleer uçak gemisi USS Carl Vinson dahil 3 ülkeden 9 savaş gemisinin katıldığı kaydedilirken, tatbikatın Kuzey Kore'nin nükleer silah ve füze tehdidinin yanı sıra denizlerden gelebilecek diğer askeri tehditlere karşı ortak caydırıcılık ve müdahale kabiliyetlerini güçlendirmeyi amaçladığı vurgulanmıştı.