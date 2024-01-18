Kürt aydınlarından uluslararası topluma çağrı: Kürt halkının yaşam güvenliği garanti altına alınsın

HABER MERKEZİ

Bakur ve Türkiye'deki aydın, sanatçı, siyasetçi ve şahsiyet, İran’ın Erbil’e saldırısına dair ortak bildiri yayımladı.

İran’ın Erbil’e saldırısına dair ortak bildiri yayımlayan 512 aydın, sanatçı, siyasetçi ve şahsiyet, bunun uluslararası hukuka ve insanlık değerlerine aykırı olduğunu belirterek, saldırıların acilen durdurulması ve Kürt halkının yaşam güvenliğinin, uluslararası toplumca garanti altına alınması gerektiğini vurguladı.

Aralarında önemli isimler bulunduğu 512 şahsiyet, İstanbul'daki Kürt Kültür ve Araştırma Vakfı’nda (KÜRT-KAV) düzenlenen basın toplantısında İran’ın 15 Ocak günü Erbil’e düzenlediği füze saldırısına karşı ortak bildiriyi imzaladı.

Şair Kerem Tekoğlu, Celal Baykara ve Şefik Çolak tarafından okunan ortak bildiride, Orta Doğu’da yüzyılı aşkın bir süredir tüm dünyayı ilgilendiren ve derinden etkileyen çatışma ve savaşların devam ettiğine vurgu yapıldı.

Bu coğrafyada kargaşa ve huzursuzluğun en temel nedenlerinden birinin bölgenin kadim halkı Kürtlere, 1923 yılında Lozan’da yapılan tarihi haksızlık olduğu ve bu durumun günümüze kadar kapanmayan bir yara olarak kaldığı kaydedilen ortak bildiride, yüz yıldır farklı devletlerin egemenliği altında tüm ulusal hakları gasp edilmiş olan Kürtlerin, bu tarihi haksızlığa karşı meşru mücadeleler verdiği ifade edildi.

Ağır bedeller sonucunda, Kürt coğrafyasının güney ve güney-batı parçalarında, bazı kazanımlar elde edildiği, Kürdistan halkının kazanımlarına tahammül etmeyen bölge devletlerinin, Kürtlere saldırtıp, çeşitli bahanelerle, sivil, savunmasız insanlara karşı, modern teknolojik silahlarla, uluslararası savaş hukuku kurallarını hiçe sayarak saldırılar düzenlediği ve katiamlar yaptığı belirtilen bildiride, “Bu saldırılar, sistematik olarak, en acımasız şekilde, vahşice sürmektedir. İran Devleti’nin 15 Ocak 2024 günü Hewler’e yaptığı saldırı bunun son örneğidir. Drone ve roket saldırılarıyla sivil yerleşim alanları hedef alınmış, sivil yurttaşlar katledilmiş çok sayıda kişi yaralanmıştır. Saldırılar uluslararası hukuka ve insanlık değerlerine de aykırıdır. Bu saldırıların acilen durdurulması ve Kürdistan halkının yaşam güvenliğinin, uluslararası toplumca garanti altına alınarak gerekli tedbirlerin alınması gerekir.” denildi.

Ortak bildirinin devamında şu ifadelere yer verildi:

“Bölge devletleri, uluslararası toplumun ve kurumların sessizliğinden yararlanmaktadır. Bu bakımdan, bölge ve dünya huzuru için uluslararası kurum ve kuruluşları acilen tedbirler almak zorundadır.

Bizler, Kürtlere, Kürd kazanımlarına karşı yapılan saldırıları şiddetle protesto ederken insanlık adına, dünya barışı adına, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ni, - Avrupa Konseyi'ni, - Avrupa Birliği’ni (AB), - İnsan Hakları Örgütlerini ve diğer tüm uluslararası kurum ve kuruluşları göreve çağırıyoruz…”

Erbil’de sivillerin bulunduğu birçok nokta 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 23.30’da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından füzelerle hedef alınmıştı.

Saldırılarda aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve bir buçuk yaşındaki kızın da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybederken, bazılarının durumu ağır olmak üzere birçok sivil de yaralanmıştı.

Metni imzalayan isimler şunlar:

Abbas Yoldaş- Siyasetçi

Abdullah Cindi- Siyasetçi

Abdullah Aydın- Serbest

Abdullah Kaya- Kozluk eski belediye başkanı

Abdullah Polat- İş insanı

Abdurrahman Yalçın- Öğretmen

Abdülbari Han- Varto eski belediye başkanı

Abdülcebbar Bilir- Emekli

Abdülcelil Akman- Çiftçi

Abdülkadir Bozgil- İşçi

Abdülkadir Çağer- Emekli

Abdülkadir Ulumaskan- Öğretmen

Abdülmenaf Kıran- Avukat

Abidin Alkoyun- Serbest meslek

Abit Bayram- Serbest

Adnan Özbingöl- Öğretmen

Afife Çiçek- Sosyal Danışman

Ahmed Alan- Sosyolog, yazar

Ahmed Baki- Aktivist

Ahmed Manê- İşçi

Ahmet Abul- Eğitimci

Ahmet Boğa- Esnaf, din adamı

Ahmet Gülüştekin- Emekli

Ahmet Kandemir- Esnaf

Ahmet Kani- Yazar

Ahmet Kardok- Siyasetçi

Ahmet Ülger- Esnaf

Ahmet Yunus- Yazar

Ahmet Yüzer- Serbest meslek

Alaattin Bozan- İş insanı

Alaattin Epözdemir- İş insanı

Ali Altan- Emekli

Ali Buran- Yazar

Ali Ekber Uğuz- Emekli

Ali Gökkaya- Siyasetçi

Ali Gürdili- Yazar

Ali Öncü- Sendikacı

Ali Saltık- Sosyal Danışman

Amir Bayar- Aktivist

Aram Othman- Serbest meslek

Arif Zêrevan- Gazeteci

Atilla Yüceak- Gazeteci, TV muhabiri

Ayhan Güngör- Emekli

Aydın Aktin- Eğitimci

Ayfer Aba- Esnaf

Ayser Ateş- Ev hanım

Ayşe Barık- Ev hanımı

Ayten Özmen- Yazar

Aynur Kızılca-

Azad Akgül- İş insanı

Azad Çelik- Serbest meslek

Azad Dilwar- Siyaset bilimci

Azad Josef Erdem- Serbest meslek

Azad Sağnıç- Yazar

Azad Yaşar- Sosyolog

Aziz Alış- Siyasetçi

Azize Aydın- Ev hanımı

Azize Aymaz- Serbest

Azra Akçan- Serbest

B. Akyol- İnşaat mühendisi

Bahattin Ayaz- Emekli

Bahattin Kılıç- Emekli

Battal Battê- Serbest

Bawer Kevir- Siyasetçi

Bawer Yetkiner- Serbest

Bayram Ayaz- Öğretmen

Bayram Bozyel- PSK Genel Başkanı

Bedran Acar- Çiftçi

Behzat Baskın- Emekli

Bekir Kesenci- Esnaf

Bekir Topgider- Komkar

Bekir Uçar- Emekli

Bekir Ücken- Aktivist

Berzan Bayhan- İş insanı

Bilâl Görgü- Çiftçi

Bilsen Özbey- Ev hanımı

Bora Balin- Mühendis

Bubê Eser- Yazar

Burhan Başaran- Esnaf

Cafer Cebe- Sosyal Danışman

Cahit Kaplan- Öğretmen

Can Şekerer- Doktor, siyaset bilimci

Celadet Çeliker- Doktor

Celal Akyol- İşçi

Celâl Temel- Araştırmacı yazar

Celal Yıldız- Siyasetçi, PSK

Celalê Xursi- İş insanı

Celil Sagan- Serbest meslek

Cemal Miran- Siyasetçi

Cemal Onursal- Emekli

Cemil Aydemir- Emekli

Cemil Eren- Serbest

Cemil Ertaş- İş insanı

Cemil Erol- Tekniker

Cengizhan Güngör- Serbest

Cenk Kılıçaslan- İş insanı

Cesim Türköz- Eğitimci

Cevdet Evin- Serbest

Cezmi Çiftçi- İş insanı

Dursun Ali Küçük- Yazar

Daryosh Rashid- Aktivist

Dawid Aydın- Serbest meslek

David Eser- Öğrenci

Delil Dilanar- Sanatçı

Dilan Kevir- Serbest meslek

Dilba Eser- Hemşire

Dicle Anter- Yazar

Dicle Soran- Öğretmen

Dilşad Bedirhansson- Serbest meslek

Diyadin Fırat- Siyasetçi

Diyar Çeçan- Öğrenci

Diyar Othman- Serbest meslek

Dr. Mohamad Jaman- Siyasetçi

Dr. Mustafa Jaman- Aktivist

Düzgün Kaplan- HAK-PAR Genel Başkanı

Ednan Axacan- DIAKURD

Elif Gün- Kürd dili yüksek lisans öğrencisi

Emin Baltaş- İş insanı

Emin Narozi- Yazar

Emsal Güngör- Esnaf

Engin Yılmaz- Doktor

Enver Balta- İş insanı

Ercan Aras- Siyaset bilimci, yazar

Ercan İlgin- Yazar

Ercan Sezgin- Esnaf

Erdelan Abdullahi- Encümen

Erhan Yıldırım- Tiyatrocu

Ertuğrul Kaya- Esnaf

Eshad Dari- Futbol hakemi

Eskerê Boyik- Yazar

Eyüp Alacabey- İnşaat Müh.

Fahrettin Tütüncü- Emekli

Fahri Karakoyun- Avukat

Faik Deli- Siyasetçi

Faiz Eşin- Emekli

Faruk Aras- İş insanı

Faruk Durre- Esnaf

Faruk Şanlı Mühendis

Fatê Asker- Serbest

Fatin Kanat- Yazar

Fatma Çeşme- Pedegog

Faysal Taşkıran- İş insanı

Ferhat Boskan- Çevirmen

Ferhat Dêrıki- Serbest meslek

Ferhat Sağnıç- TV programcısı

Ferhat Öncel- Esnaf

Ferman Othman- Serbest meslek

Ferman Uçar- Serbest meslek

Fesih Doğan- İşçi

Fettah Karagöz- Ekonomist

Fettah Timar- Öğretmen

Fetullah Elçi- HezKurd

Fevzi Bulgan- Dekoratör

Fırat Eyüp Sürek- Serbest meslek

Fırat Nemrud- Serbest meslek

Fuat Kumruaslan- Emekli memur

Fuat Önen- Yazar

Gencettin Öner- Tıp doktoru, yazar

Gönül Dabakoğlu- PSK PM üyesi

Gulistan Elaltunbay-

Gurbet Salih

Gurbet Uçar- Serbest meslek

Güler Kurt- İşçi

Gülperi Ayaz- Ev hanımı

Gülsen Bekiroğlu- Eğitimci

Gülten Madenli- Yazar

Güner Avcı- İş insanı

Güven Yılmaz- İş insanı

Hacı Kardoxi- Gazeteci (Radyo Aşitî)

Hadi Aydın- İş insanı

Hadis Cengiz- Desinatör

Halil Cabir Karacadağlı- Sendikacı

Halit Ağaoğlu- Serbest

Halit Balin- Öğretmen

Halit Temli- Öğretmen

Hamdi Maskar- Emekli

Hamdullah Akyol- Esnaf

Hanifi Turan- Emekli

Hasan Çen- Emekli

Hasan Dağtekin- Avukat

Hasan Kulpi- Emekli

Hatip Erol- Esnaf

Hatip Özer- Öğretmen

Heyder Ömer- Eğitimci yazar

Hiyasettin Özbey- Emekli

Hurşit Kaplan- Serbest meslek

Husên Bektaş- Profesör, tıp doktoru

Hülya Yetişen- Gazeteci

Hüsamettin Acar- İşçi

Hüsamettin Turan- Araştırmacı yazar

Hüseyin Apergin- Öğretmen

Hüseyin Aslan- Mühendis

Hüseyin Baybaşin- İş insanı

Hüseyin Taysun- İş insanı

Hüsnü Onuk- Emekli

İbrahim Baykal- Emekli

İbrahim Gürbüz- Yazar, iş insanı

İbrahim Halil Baran- Siyasetçi

İbrahim Küreken- Yazar

İbrahim Mutlu- Mali Müşavir

İbrahim Sediyani- Tarihçi yazar

İdris Anık- Emekli

İdris Turgay- İşçi

İhsan Ay- Emekli öğretmen

İhsan Aydın- Çevirmen

İkram Delen- Emekli

İlhami Sertkaya- Yazar, gazeteci

İmam Taşçıer- Önceki dönem milletvekili

İrfan Açıkgöz- Fizik profesörü

İsa Çelik- İş insanı

İsmail Ay- Emekli

İsmail Beşikci- Sosyolog-yazar

İzzet Çelebi- Emekli

İzzettin Bayram- Esnaf

İzzettin Şevgin- Emekli

Kadim Kan- Ekonomist

Kadir Budak- Emekli

Kadir Satık- Yayıncı

Kadir Sümer- Serbest

Kadir Yeşilmen- Terzi

Kadriye Erol

Kahraman Oğuz- Eski sendikacı

Kamuran Saraç- İş insanı

Kasım Ergün- Eğitimci

Kasım Özkan- Siyasetçi

Kerim Midyat- İş insanı

Kerem Tekoğlu- Şair

Kemal Orgun- Sanatçı

Keya İzol- Yazar

Kitte Kritiansen- Sebest meslek

Kovan Amedî- Komelên Kurdistan-Stockholm

Köroğlu Karaaslan- Yayıncı

Kubat Ükti-

Kurdo Baksi- Yazar, gazeteci

Kutbettin Alış- Emekli

Kutbettin Özer- Gazeteci, yazar

Kutbettin Yıldız- Esnaf

Levent Boğa- İş insanı

Leyla Alıcı- Terzi

Leyla Aydın- Serbest meslek

Leyla Wisson- Emekli

Lokman Polat- Yazar

Lütfi Baksi- Öğretmen

Lütfi Utan- Emekli

M. Ali Erdoğan- Hukukçu

M. Ali Yılmaz- Kimyacı

M. Baran Aydın- Araştırmacı yazar

M. Can Azbay- İşçi

M. Celal Baykara- Avukat

M. Emin Purçak- Akademisyen

M. Metin Aydın- Serbest

M. Nezir Geleri- Çiftçi

M. Sait Temel- Yazar

M. Selim Uzun- Dilbilimci, yazar

M. Sıraç Kaya- Emekli

M. Şükrü Gülmüş- Yazar

Mahmud Kalo- Avukat

Mahmud Levendi- Yazar

Mahmut Badıllı- Şair, yazar

Mahmut Bilen- Turizmci

Mahmut Çamlıbel- Serbest

Mahmut Çeṣme- İş insanı

Mahmut Subaşı- Esnaf

Mahmut Özgür- Sosyolog

Mazhar Kara- Yazar

Mecid Bozan- Aktivist

Mecid Öncü- Serbest meslek

Mecit Kapazan- Siyasetçi

Medeni Aydın- Serbest meslek

Mehdi Zana- Diyarbekir eski Bld. Başk.

Mehmet Ava- Öğretmen

Mehmet Aydın- Emekli

Mehmet Bayrak- Araştırmacı yazar

Mehmet Bilen- Esnaf

Mehmet Dehsiwar- Yazar

Mehmet Dilan- Emekli

Mehmet Ermiş- Emekli

Mehmet Gül- Yayıncı

Mehmet Haydaroğlu- Şoför

Mehmet Malmîsanij- Araştırmacı yazar

Mehmet Özalp- Tatvan eski belediye başkanı

Mehmet Polat- İş insanı

Mehmet Sanrı- Gazeteci, yazar

Mehmet Sevinç- Eğitimci

Mehmet Sezer- Öğretmen

Mehmet Tanrıkulu- Öğretmen

Mehmet Tanrıverdi- Hukukçu, KGD

Mehmet Uzun- Emekli

Mehmet Yakut- Yazar

Mehtap Gürbüz- Gazeteci

Melik Aygül- Yazar

Memo Şahin- Yazar

Menderes Atmaca- İş insanı

Menderes İnanç- Yazar, TV programcısı

Menderes Kaya- Siyasetçi

Merd Baran Boskan- Siyasetçi, PWK

Mervan Ergün- Sanayici

Mesude Tekin- Hemşire

Mesut Baştürk- Emekli

Mesut Ercik- Sosyal danışman

Metin Aydın- İş insanı

Metin Çetin- Öğretmen

Metin İncesu- Nawend Bşk.

Mesut Tek- Siyasetçi

Mevlüt Şener- Hukukçu

Mevlüt Tamses- Avukat

Midya Boskan- Emekli

Mihani Licokic- Siyasetçi

Minhal Bayram- Esnaf

Mirza Akar- Siyasetçi

Mukader Yencer- Serbest

Murat Aydın- Sosyal danışman

Murat Dörtyama- Emekli

Musa Ataman- Sosyal Danışman

Musa Kazım Ekingen- Emekli

Mustafa Birden- İş insanı

Mustafa Doran- Çiftçi

Mustafa Gücüm- Emekli

Mustafa Kalhan- Emekli

Mustafa Kalpak- Siyasetçi

Mustafa Karabudak- Siyasetçi

Mustafa Konuk- İşçi

Mustafa Konya- İşçi

Mustafa Özçelik- PWK Genel Başkanı

Mutlu Can- Yazar

Muzaffer Özgür

Mücahit Özden Hun- Araştırmacı yazar

Müslüm Demir- İşçi

Müzeyyen Saltık- Memur

N. Zeynep Akyüz Temel- Eski sendikacı

Nahida Othman- Serbest meslek

Namdar Çamlıbel- Xîret Fundation

Necdet Buldan- Yüksekova eski belediye başkanı

Necdet Gündem- Yazar, siyasetçi

Necip Yeşil- İş insanı

Necmettin Çelik- Esnaf

Necmiye Eser- Ev hanımı

Nedim Önler- Emekli

Nesim Yazıcı- İş insanı

Neval Epözdemir- Eğitimci

Nevin Güngör- Ressam

Newroz Bawer- İş insanı

Neziha Karahan- Ev hanımı

Nezir Akat- Siyasetçi

Nezirê Cibo- Yazar, eğitimci

Nicoleta Silica- Romen aktivist

Nihat Duran-

Nihat Akar- Siyasetçi

Nihat Akat- Serbest

Nihat Gültekin- Yazar

Nilüfer Akbal- Sanatçı

Nimet Mümtaz Aydın- Gazeteci

Nudem Amed- Siyaset bilimci

Nujîn Alacabek- Siyasetçi

Nureddin Yekta- Din alimi

Nurettin Kılıç- Çiftçi

Nuri Aldur- Serbest meslek

Nuri Bayhan- Öğrenci

Nuri Çelik- Yazar

Nurullah Fikri Timur- Mak. Müh.

Nusrettin Maçin- Önceki dönem milletvekili

Orhan Kaya- Yazar

Orhan Kaya- Kimyacı

Orhan Kaya- İş insanı

Osman Tatar- Emekli

Osman Çınar- Emekli

Osman Kıran- Emekli

Osman Kırvar- İşçi

Ömer Akat- İş insanı

370. Ömer Baran- Eğitimci

Ömer Canbolat- Emekli

Ömer Erdem- İşçi

Ömer Konya- İşçi

Ömer Okumuş- Serbest meslek

Özgür Aydın- Serbest

Pale Nujen- Operatör

Pervin Alış- Emekli

Ramazan Acar- Emekli

Ramazan Bulut- İş insanı

Rauf Öncü- Emekli

Receb Dildar- Yazar

Recep Doğaner- İş insanı

Recep Fisli- İş insanı

Remzi Çakın- Yazar, şair

Remzi Kerim- Öğretmen

Reşid Battê- Emekli

Reşo Zîlan- Kürd dilbilimci

Rıfat Sefalı- Siyasetçi

Robin Alış- Sosyonom

Rocivan Yeşil- Öğretmen

Rodan Alış- Öğrenci

Roger Alış- Öğretmen

Roger Budak- Serbest meslek

Rohat Alakom- Araştırmacı yazar

Rohat Alış- Öğrenci

Rohat Avcı- Emekli

Rojbin Bükün- Ev hanımı

Rojda Kara- Serbest meslek

Rojin Ülker- Sanatçı

Rojo Gültekin- Mühendis

Roni Yeşil- Öğrenci

Roza Kurd- Gazeteci

Sabahattin Hallı- Siyasetçi

Sabahattin Korkmaz- Avukat

Saime Tutal- Serbest meslek

Sait Aydoğmuş- Yazar

Sait Aymaz- Bingöl eski belediye başkanı

Salih Dündar- Yazar

Salih Kaplan- Esnaf

Salik Kara- Sosyolog

Salim Çeliker- İş insanı

Selahattin Kabasakal- Serbest

Selahattin Yüzer- Çiftçi

Selim Acar- Ekonomist

Selim Temin- Serbest

Selma Akar- Kürd insiyatifi-Dnk.

Selva Baksi- Öğretmen

Seraceddin Kırıcı- Siyasetçi

Serbest Ferhat Sindi- Yazar

Serbest Harman- İş insanı

Serhad Eser- Öğrenci

Serhad Yavuz- Eğitimci

Serhat Aba- Esnaf

Serhat Amedî- Siyasetçi

Serhat Bapir- Ressam

Serhat Bucak- Hukukçu, yazar

Sertac Bucak- Siyasetçi, jeolog

Seval Mert- Mühendis

Seyda Alpşen- Emekli

Seyda Oğuz- Din adamı

Seydo Kınno- Çiftçi

Seyidxan Kuijî- Yazar

Seyran Duran- Kürd Kad. Bir.-İsveç

Seyyid Bayram- İş insanı

Sıddık Bozarslan- Siyasetçi

Sıddık Ölçer- İş insanı

Sıraç Kırıcı- Siyasetçi

Sırat Bayram- Öğrenci

Sibel Satık

Sîdar Bingöl- Sağlık teknisyeni

Sîpan Yusuf- İş insanı

Sima Bayhan- İş insanı

Sorgül Dağhan- Ev hanımı

Sultan Evin- Serbest

Suphi Özgen- Avukat, HezKurd

Suzan Samancı- Yazar

Süheyla Aksoy- Öğretmen

Süleyman Akcan-

Süleyman Alış- Emekli

Süleyman Damar- Serbest

Süleyman Kaso- İş insanı

Şaban Aslan- Emekli

Şaban Atmaca- İş insanı

Şadiye Adsız- Öğretmen

Şakir Epözdemir- Araştırmacı yazar

Şakir Tutal- İş insanı

Şahin Ayaz- Yayıncı

Ṣebap Teker- Yazar

Şefik Çakırgöz- Terapist

Şefik Çolak- Ends. Mühendisi

Şefik Öncü- Yazar

Şemseddin Demir- Emekli

Şenay Semarsin- Sosyal Danışman

Şerefhan Yetiz- Emekli

Ṣerefxan Ciziri- Tarihçi yazar

Şeref Yalçın- Emekli

Şergüh Dip- Emekli

Şerif Karakurt- Esnaf

Şermin Bozarslan- Pedegog, danışman

Şervan Akyol- Tekniker

Şervan Küreken- Serbest

Şevket Özdemir- Esnaf

Şeyhmus Özdemir- Avukat

Ṣeyhmus Özzengin- Yazar

Şeyhmus Ünal- Serbest

Şirin Ağahatun- Esnaf

Şirnan Boskan- Emekli

Şoreş Bladhede- Emekli

Şuayp Adlığ- Emekli

Şükran Baksi- İsveç Kürd Kadınlar Birliği

Tahir Han- İş insanı

Tahsin Aslan- Rektör

Tahsin Uçar- İş insanı

Talip Sana- Emekli

Timurê Xelîl- Yazar

Türkan Bilen- Emekli

Umut Eser- Esnaf

Vahit Aba- Siyasetçi

Vahit Duran- İş insanı

Vedat Ay- Esnaf

Vedat Koyuncu- Yayıncı

Veysel Çamlıbel- Yazar

Veysi Çetiner- İşçi

Veysi Değer- Tekniker

Vildan Saim Tanrıkulu- Çevirmen, eğitimci

Welat Kılıçarslan- Serbest meslek

Xıdır Yiğit- Yayıncı

Yasin Kut- Serbest

Yemlihan Özkan- Eğitimci

Yıldız Çamurtaşı- İş insanı

Yılmaz Öncel- Esnaf

Yusuf Aydın- Emekli

Yusuf Ziya Döger- Sosyolog, yazar

Yüksel Avşar- Yazar, siyasetçi

Zana Sezen- Gazeteci

Zekerya Çelik- İş insanı

Zeki Bayır- Emekli

Zeki Budak- Doktor

Zeynep Can- Arkeolog

Zınar Soran- Yazar

Ziya Avcı- Yazar

Züleyha Eyüpoğlu- Emekli