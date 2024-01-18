Kürt aydınlarından uluslararası topluma çağrı: Kürt halkının yaşam güvenliği garanti altına alınsın
HABER MERKEZİ
Bakur ve Türkiye'deki aydın, sanatçı, siyasetçi ve şahsiyet, İran’ın Erbil’e saldırısına dair ortak bildiri yayımladı.
İran’ın Erbil’e saldırısına dair ortak bildiri yayımlayan 512 aydın, sanatçı, siyasetçi ve şahsiyet, bunun uluslararası hukuka ve insanlık değerlerine aykırı olduğunu belirterek, saldırıların acilen durdurulması ve Kürt halkının yaşam güvenliğinin, uluslararası toplumca garanti altına alınması gerektiğini vurguladı.
Aralarında önemli isimler bulunduğu 512 şahsiyet, İstanbul'daki Kürt Kültür ve Araştırma Vakfı’nda (KÜRT-KAV) düzenlenen basın toplantısında İran’ın 15 Ocak günü Erbil’e düzenlediği füze saldırısına karşı ortak bildiriyi imzaladı.
Şair Kerem Tekoğlu, Celal Baykara ve Şefik Çolak tarafından okunan ortak bildiride, Orta Doğu’da yüzyılı aşkın bir süredir tüm dünyayı ilgilendiren ve derinden etkileyen çatışma ve savaşların devam ettiğine vurgu yapıldı.
Bu coğrafyada kargaşa ve huzursuzluğun en temel nedenlerinden birinin bölgenin kadim halkı Kürtlere, 1923 yılında Lozan’da yapılan tarihi haksızlık olduğu ve bu durumun günümüze kadar kapanmayan bir yara olarak kaldığı kaydedilen ortak bildiride, yüz yıldır farklı devletlerin egemenliği altında tüm ulusal hakları gasp edilmiş olan Kürtlerin, bu tarihi haksızlığa karşı meşru mücadeleler verdiği ifade edildi.
Ağır bedeller sonucunda, Kürt coğrafyasının güney ve güney-batı parçalarında, bazı kazanımlar elde edildiği, Kürdistan halkının kazanımlarına tahammül etmeyen bölge devletlerinin, Kürtlere saldırtıp, çeşitli bahanelerle, sivil, savunmasız insanlara karşı, modern teknolojik silahlarla, uluslararası savaş hukuku kurallarını hiçe sayarak saldırılar düzenlediği ve katiamlar yaptığı belirtilen bildiride, “Bu saldırılar, sistematik olarak, en acımasız şekilde, vahşice sürmektedir. İran Devleti’nin 15 Ocak 2024 günü Hewler’e yaptığı saldırı bunun son örneğidir. Drone ve roket saldırılarıyla sivil yerleşim alanları hedef alınmış, sivil yurttaşlar katledilmiş çok sayıda kişi yaralanmıştır. Saldırılar uluslararası hukuka ve insanlık değerlerine de aykırıdır. Bu saldırıların acilen durdurulması ve Kürdistan halkının yaşam güvenliğinin, uluslararası toplumca garanti altına alınarak gerekli tedbirlerin alınması gerekir.” denildi.
Ortak bildirinin devamında şu ifadelere yer verildi:
“Bölge devletleri, uluslararası toplumun ve kurumların sessizliğinden yararlanmaktadır. Bu bakımdan, bölge ve dünya huzuru için uluslararası kurum ve kuruluşları acilen tedbirler almak zorundadır.
Bizler, Kürtlere, Kürd kazanımlarına karşı yapılan saldırıları şiddetle protesto ederken insanlık adına, dünya barışı adına, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ni, - Avrupa Konseyi'ni, - Avrupa Birliği’ni (AB), - İnsan Hakları Örgütlerini ve diğer tüm uluslararası kurum ve kuruluşları göreve çağırıyoruz…”
Erbil’de sivillerin bulunduğu birçok nokta 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 23.30’da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından füzelerle hedef alınmıştı.
Saldırılarda aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve bir buçuk yaşındaki kızın da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybederken, bazılarının durumu ağır olmak üzere birçok sivil de yaralanmıştı.
Metni imzalayan isimler şunlar:
Abbas Yoldaş- Siyasetçi
Abdullah Cindi- Siyasetçi
Abdullah Aydın- Serbest
Abdullah Kaya- Kozluk eski belediye başkanı
Abdullah Polat- İş insanı
Abdurrahman Yalçın- Öğretmen
Abdülbari Han- Varto eski belediye başkanı
Abdülcebbar Bilir- Emekli
Abdülcelil Akman- Çiftçi
Abdülkadir Bozgil- İşçi
Abdülkadir Çağer- Emekli
Abdülkadir Ulumaskan- Öğretmen
Abdülmenaf Kıran- Avukat
Abidin Alkoyun- Serbest meslek
Abit Bayram- Serbest
Adnan Özbingöl- Öğretmen
Afife Çiçek- Sosyal Danışman
Ahmed Alan- Sosyolog, yazar
Ahmed Baki- Aktivist
Ahmed Manê- İşçi
Ahmet Abul- Eğitimci
Ahmet Boğa- Esnaf, din adamı
Ahmet Gülüştekin- Emekli
Ahmet Kandemir- Esnaf
Ahmet Kani- Yazar
Ahmet Kardok- Siyasetçi
Ahmet Ülger- Esnaf
Ahmet Yunus- Yazar
Ahmet Yüzer- Serbest meslek
Alaattin Bozan- İş insanı
Alaattin Epözdemir- İş insanı
Ali Altan- Emekli
Ali Buran- Yazar
Ali Ekber Uğuz- Emekli
Ali Gökkaya- Siyasetçi
Ali Gürdili- Yazar
Ali Öncü- Sendikacı
Ali Saltık- Sosyal Danışman
Amir Bayar- Aktivist
Aram Othman- Serbest meslek
Arif Zêrevan- Gazeteci
Atilla Yüceak- Gazeteci, TV muhabiri
Ayhan Güngör- Emekli
Aydın Aktin- Eğitimci
Ayfer Aba- Esnaf
Ayser Ateş- Ev hanım
Ayşe Barık- Ev hanımı
Ayten Özmen- Yazar
Aynur Kızılca-
Azad Akgül- İş insanı
Azad Çelik- Serbest meslek
Azad Dilwar- Siyaset bilimci
Azad Josef Erdem- Serbest meslek
Azad Sağnıç- Yazar
Azad Yaşar- Sosyolog
Aziz Alış- Siyasetçi
Azize Aydın- Ev hanımı
Azize Aymaz- Serbest
Azra Akçan- Serbest
B. Akyol- İnşaat mühendisi
Bahattin Ayaz- Emekli
Bahattin Kılıç- Emekli
Battal Battê- Serbest
Bawer Kevir- Siyasetçi
Bawer Yetkiner- Serbest
Bayram Ayaz- Öğretmen
Bayram Bozyel- PSK Genel Başkanı
Bedran Acar- Çiftçi
Behzat Baskın- Emekli
Bekir Kesenci- Esnaf
Bekir Topgider- Komkar
Bekir Uçar- Emekli
Bekir Ücken- Aktivist
Berzan Bayhan- İş insanı
Bilâl Görgü- Çiftçi
Bilsen Özbey- Ev hanımı
Bora Balin- Mühendis
Bubê Eser- Yazar
Burhan Başaran- Esnaf
Cafer Cebe- Sosyal Danışman
Cahit Kaplan- Öğretmen
Can Şekerer- Doktor, siyaset bilimci
Celadet Çeliker- Doktor
Celal Akyol- İşçi
Celâl Temel- Araştırmacı yazar
Celal Yıldız- Siyasetçi, PSK
Celalê Xursi- İş insanı
Celil Sagan- Serbest meslek
Cemal Miran- Siyasetçi
Cemal Onursal- Emekli
Cemil Aydemir- Emekli
Cemil Eren- Serbest
Cemil Ertaş- İş insanı
Cemil Erol- Tekniker
Cengizhan Güngör- Serbest
Cenk Kılıçaslan- İş insanı
Cesim Türköz- Eğitimci
Cevdet Evin- Serbest
Cezmi Çiftçi- İş insanı
Dursun Ali Küçük- Yazar
Daryosh Rashid- Aktivist
Dawid Aydın- Serbest meslek
David Eser- Öğrenci
Delil Dilanar- Sanatçı
Dilan Kevir- Serbest meslek
Dilba Eser- Hemşire
Dicle Anter- Yazar
Dicle Soran- Öğretmen
Dilşad Bedirhansson- Serbest meslek
Diyadin Fırat- Siyasetçi
Diyar Çeçan- Öğrenci
Diyar Othman- Serbest meslek
Dr. Mohamad Jaman- Siyasetçi
Dr. Mustafa Jaman- Aktivist
Düzgün Kaplan- HAK-PAR Genel Başkanı
Ednan Axacan- DIAKURD
Elif Gün- Kürd dili yüksek lisans öğrencisi
Emin Baltaş- İş insanı
Emin Narozi- Yazar
Emsal Güngör- Esnaf
Engin Yılmaz- Doktor
Enver Balta- İş insanı
Ercan Aras- Siyaset bilimci, yazar
Ercan İlgin- Yazar
Ercan Sezgin- Esnaf
Erdelan Abdullahi- Encümen
Erhan Yıldırım- Tiyatrocu
Ertuğrul Kaya- Esnaf
Eshad Dari- Futbol hakemi
Eskerê Boyik- Yazar
Eyüp Alacabey- İnşaat Müh.
Fahrettin Tütüncü- Emekli
Fahri Karakoyun- Avukat
Faik Deli- Siyasetçi
Faiz Eşin- Emekli
Faruk Aras- İş insanı
Faruk Durre- Esnaf
Faruk Şanlı Mühendis
Fatê Asker- Serbest
Fatin Kanat- Yazar
Fatma Çeşme- Pedegog
Faysal Taşkıran- İş insanı
Ferhat Boskan- Çevirmen
Ferhat Dêrıki- Serbest meslek
Ferhat Sağnıç- TV programcısı
Ferhat Öncel- Esnaf
Ferman Othman- Serbest meslek
Ferman Uçar- Serbest meslek
Fesih Doğan- İşçi
Fettah Karagöz- Ekonomist
Fettah Timar- Öğretmen
Fetullah Elçi- HezKurd
Fevzi Bulgan- Dekoratör
Fırat Eyüp Sürek- Serbest meslek
Fırat Nemrud- Serbest meslek
Fuat Kumruaslan- Emekli memur
Fuat Önen- Yazar
Gencettin Öner- Tıp doktoru, yazar
Gönül Dabakoğlu- PSK PM üyesi
Gulistan Elaltunbay-
Gurbet Salih
Gurbet Uçar- Serbest meslek
Güler Kurt- İşçi
Gülperi Ayaz- Ev hanımı
Gülsen Bekiroğlu- Eğitimci
Gülten Madenli- Yazar
Güner Avcı- İş insanı
Güven Yılmaz- İş insanı
Hacı Kardoxi- Gazeteci (Radyo Aşitî)
Hadi Aydın- İş insanı
Hadis Cengiz- Desinatör
Halil Cabir Karacadağlı- Sendikacı
Halit Ağaoğlu- Serbest
Halit Balin- Öğretmen
Halit Temli- Öğretmen
Hamdi Maskar- Emekli
Hamdullah Akyol- Esnaf
Hanifi Turan- Emekli
Hasan Çen- Emekli
Hasan Dağtekin- Avukat
Hasan Kulpi- Emekli
Hatip Erol- Esnaf
Hatip Özer- Öğretmen
Heyder Ömer- Eğitimci yazar
Hiyasettin Özbey- Emekli
Hurşit Kaplan- Serbest meslek
Husên Bektaş- Profesör, tıp doktoru
Hülya Yetişen- Gazeteci
Hüsamettin Acar- İşçi
Hüsamettin Turan- Araştırmacı yazar
Hüseyin Apergin- Öğretmen
Hüseyin Aslan- Mühendis
Hüseyin Baybaşin- İş insanı
Hüseyin Taysun- İş insanı
Hüsnü Onuk- Emekli
İbrahim Baykal- Emekli
İbrahim Gürbüz- Yazar, iş insanı
İbrahim Halil Baran- Siyasetçi
İbrahim Küreken- Yazar
İbrahim Mutlu- Mali Müşavir
İbrahim Sediyani- Tarihçi yazar
İdris Anık- Emekli
İdris Turgay- İşçi
İhsan Ay- Emekli öğretmen
İhsan Aydın- Çevirmen
İkram Delen- Emekli
İlhami Sertkaya- Yazar, gazeteci
İmam Taşçıer- Önceki dönem milletvekili
İrfan Açıkgöz- Fizik profesörü
İsa Çelik- İş insanı
İsmail Ay- Emekli
İsmail Beşikci- Sosyolog-yazar
İzzet Çelebi- Emekli
İzzettin Bayram- Esnaf
İzzettin Şevgin- Emekli
Kadim Kan- Ekonomist
Kadir Budak- Emekli
Kadir Satık- Yayıncı
Kadir Sümer- Serbest
Kadir Yeşilmen- Terzi
Kadriye Erol
Kahraman Oğuz- Eski sendikacı
Kamuran Saraç- İş insanı
Kasım Ergün- Eğitimci
Kasım Özkan- Siyasetçi
Kerim Midyat- İş insanı
Kerem Tekoğlu- Şair
Kemal Orgun- Sanatçı
Keya İzol- Yazar
Kitte Kritiansen- Sebest meslek
Kovan Amedî- Komelên Kurdistan-Stockholm
Köroğlu Karaaslan- Yayıncı
Kubat Ükti-
Kurdo Baksi- Yazar, gazeteci
Kutbettin Alış- Emekli
Kutbettin Özer- Gazeteci, yazar
Kutbettin Yıldız- Esnaf
Levent Boğa- İş insanı
Leyla Alıcı- Terzi
Leyla Aydın- Serbest meslek
Leyla Wisson- Emekli
Lokman Polat- Yazar
Lütfi Baksi- Öğretmen
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M. Ali Erdoğan- Hukukçu
M. Ali Yılmaz- Kimyacı
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Mahmud Kalo- Avukat
Mahmud Levendi- Yazar
Mahmut Badıllı- Şair, yazar
Mahmut Bilen- Turizmci
Mahmut Çamlıbel- Serbest
Mahmut Çeṣme- İş insanı
Mahmut Subaşı- Esnaf
Mahmut Özgür- Sosyolog
Mazhar Kara- Yazar
Mecid Bozan- Aktivist
Mecid Öncü- Serbest meslek
Mecit Kapazan- Siyasetçi
Medeni Aydın- Serbest meslek
Mehdi Zana- Diyarbekir eski Bld. Başk.
Mehmet Ava- Öğretmen
Mehmet Aydın- Emekli
Mehmet Bayrak- Araştırmacı yazar
Mehmet Bilen- Esnaf
Mehmet Dehsiwar- Yazar
Mehmet Dilan- Emekli
Mehmet Ermiş- Emekli
Mehmet Gül- Yayıncı
Mehmet Haydaroğlu- Şoför
Mehmet Malmîsanij- Araştırmacı yazar
Mehmet Özalp- Tatvan eski belediye başkanı
Mehmet Polat- İş insanı
Mehmet Sanrı- Gazeteci, yazar
Mehmet Sevinç- Eğitimci
Mehmet Sezer- Öğretmen
Mehmet Tanrıkulu- Öğretmen
Mehmet Tanrıverdi- Hukukçu, KGD
Mehmet Uzun- Emekli
Mehmet Yakut- Yazar
Mehtap Gürbüz- Gazeteci
Melik Aygül- Yazar
Memo Şahin- Yazar
Menderes Atmaca- İş insanı
Menderes İnanç- Yazar, TV programcısı
Menderes Kaya- Siyasetçi
Merd Baran Boskan- Siyasetçi, PWK
Mervan Ergün- Sanayici
Mesude Tekin- Hemşire
Mesut Baştürk- Emekli
Mesut Ercik- Sosyal danışman
Metin Aydın- İş insanı
Metin Çetin- Öğretmen
Metin İncesu- Nawend Bşk.
Mesut Tek- Siyasetçi
Mevlüt Şener- Hukukçu
Mevlüt Tamses- Avukat
Midya Boskan- Emekli
Mihani Licokic- Siyasetçi
Minhal Bayram- Esnaf
Mirza Akar- Siyasetçi
Mukader Yencer- Serbest
Murat Aydın- Sosyal danışman
Murat Dörtyama- Emekli
Musa Ataman- Sosyal Danışman
Musa Kazım Ekingen- Emekli
Mustafa Birden- İş insanı
Mustafa Doran- Çiftçi
Mustafa Gücüm- Emekli
Mustafa Kalhan- Emekli
Mustafa Kalpak- Siyasetçi
Mustafa Karabudak- Siyasetçi
Mustafa Konuk- İşçi
Mustafa Konya- İşçi
Mustafa Özçelik- PWK Genel Başkanı
Mutlu Can- Yazar
Muzaffer Özgür
Mücahit Özden Hun- Araştırmacı yazar
Müslüm Demir- İşçi
Müzeyyen Saltık- Memur
N. Zeynep Akyüz Temel- Eski sendikacı
Nahida Othman- Serbest meslek
Namdar Çamlıbel- Xîret Fundation
Necdet Buldan- Yüksekova eski belediye başkanı
Necdet Gündem- Yazar, siyasetçi
Necip Yeşil- İş insanı
Necmettin Çelik- Esnaf
Necmiye Eser- Ev hanımı
Nedim Önler- Emekli
Nesim Yazıcı- İş insanı
Neval Epözdemir- Eğitimci
Nevin Güngör- Ressam
Newroz Bawer- İş insanı
Neziha Karahan- Ev hanımı
Nezir Akat- Siyasetçi
Nezirê Cibo- Yazar, eğitimci
Nicoleta Silica- Romen aktivist
Nihat Duran-
Nihat Akar- Siyasetçi
Nihat Akat- Serbest
Nihat Gültekin- Yazar
Nilüfer Akbal- Sanatçı
Nimet Mümtaz Aydın- Gazeteci
Nudem Amed- Siyaset bilimci
Nujîn Alacabek- Siyasetçi
Nureddin Yekta- Din alimi
Nurettin Kılıç- Çiftçi
Nuri Aldur- Serbest meslek
Nuri Bayhan- Öğrenci
Nuri Çelik- Yazar
Nurullah Fikri Timur- Mak. Müh.
Nusrettin Maçin- Önceki dönem milletvekili
Orhan Kaya- Yazar
Orhan Kaya- Kimyacı
Orhan Kaya- İş insanı
Osman Tatar- Emekli
Osman Çınar- Emekli
Osman Kıran- Emekli
Osman Kırvar- İşçi
Ömer Akat- İş insanı
370. Ömer Baran- Eğitimci
Ömer Canbolat- Emekli
Ömer Erdem- İşçi
Ömer Konya- İşçi
Ömer Okumuş- Serbest meslek
Özgür Aydın- Serbest
Pale Nujen- Operatör
Pervin Alış- Emekli
Ramazan Acar- Emekli
Ramazan Bulut- İş insanı
Rauf Öncü- Emekli
Receb Dildar- Yazar
Recep Doğaner- İş insanı
Recep Fisli- İş insanı
Remzi Çakın- Yazar, şair
Remzi Kerim- Öğretmen
Reşid Battê- Emekli
Reşo Zîlan- Kürd dilbilimci
Rıfat Sefalı- Siyasetçi
Robin Alış- Sosyonom
Rocivan Yeşil- Öğretmen
Rodan Alış- Öğrenci
Roger Alış- Öğretmen
Roger Budak- Serbest meslek
Rohat Alakom- Araştırmacı yazar
Rohat Alış- Öğrenci
Rohat Avcı- Emekli
Rojbin Bükün- Ev hanımı
Rojda Kara- Serbest meslek
Rojin Ülker- Sanatçı
Rojo Gültekin- Mühendis
Roni Yeşil- Öğrenci
Roza Kurd- Gazeteci
Sabahattin Hallı- Siyasetçi
Sabahattin Korkmaz- Avukat
Saime Tutal- Serbest meslek
Sait Aydoğmuş- Yazar
Sait Aymaz- Bingöl eski belediye başkanı
Salih Dündar- Yazar
Salih Kaplan- Esnaf
Salik Kara- Sosyolog
Salim Çeliker- İş insanı
Selahattin Kabasakal- Serbest
Selahattin Yüzer- Çiftçi
Selim Acar- Ekonomist
Selim Temin- Serbest
Selma Akar- Kürd insiyatifi-Dnk.
Selva Baksi- Öğretmen
Seraceddin Kırıcı- Siyasetçi
Serbest Ferhat Sindi- Yazar
Serbest Harman- İş insanı
Serhad Eser- Öğrenci
Serhad Yavuz- Eğitimci
Serhat Aba- Esnaf
Serhat Amedî- Siyasetçi
Serhat Bapir- Ressam
Serhat Bucak- Hukukçu, yazar
Sertac Bucak- Siyasetçi, jeolog
Seval Mert- Mühendis
Seyda Alpşen- Emekli
Seyda Oğuz- Din adamı
Seydo Kınno- Çiftçi
Seyidxan Kuijî- Yazar
Seyran Duran- Kürd Kad. Bir.-İsveç
Seyyid Bayram- İş insanı
Sıddık Bozarslan- Siyasetçi
Sıddık Ölçer- İş insanı
Sıraç Kırıcı- Siyasetçi
Sırat Bayram- Öğrenci
Sibel Satık
Sîdar Bingöl- Sağlık teknisyeni
Sîpan Yusuf- İş insanı
Sima Bayhan- İş insanı
Sorgül Dağhan- Ev hanımı
Sultan Evin- Serbest
Suphi Özgen- Avukat, HezKurd
Suzan Samancı- Yazar
Süheyla Aksoy- Öğretmen
Süleyman Akcan-
Süleyman Alış- Emekli
Süleyman Damar- Serbest
Süleyman Kaso- İş insanı
Şaban Aslan- Emekli
Şaban Atmaca- İş insanı
Şadiye Adsız- Öğretmen
Şakir Epözdemir- Araştırmacı yazar
Şakir Tutal- İş insanı
Şahin Ayaz- Yayıncı
Ṣebap Teker- Yazar
Şefik Çakırgöz- Terapist
Şefik Çolak- Ends. Mühendisi
Şefik Öncü- Yazar
Şemseddin Demir- Emekli
Şenay Semarsin- Sosyal Danışman
Şerefhan Yetiz- Emekli
Ṣerefxan Ciziri- Tarihçi yazar
Şeref Yalçın- Emekli
Şergüh Dip- Emekli
Şerif Karakurt- Esnaf
Şermin Bozarslan- Pedegog, danışman
Şervan Akyol- Tekniker
Şervan Küreken- Serbest
Şevket Özdemir- Esnaf
Şeyhmus Özdemir- Avukat
Ṣeyhmus Özzengin- Yazar
Şeyhmus Ünal- Serbest
Şirin Ağahatun- Esnaf
Şirnan Boskan- Emekli
Şoreş Bladhede- Emekli
Şuayp Adlığ- Emekli
Şükran Baksi- İsveç Kürd Kadınlar Birliği
Tahir Han- İş insanı
Tahsin Aslan- Rektör
Tahsin Uçar- İş insanı
Talip Sana- Emekli
Timurê Xelîl- Yazar
Türkan Bilen- Emekli
Umut Eser- Esnaf
Vahit Aba- Siyasetçi
Vahit Duran- İş insanı
Vedat Ay- Esnaf
Vedat Koyuncu- Yayıncı
Veysel Çamlıbel- Yazar
Veysi Çetiner- İşçi
Veysi Değer- Tekniker
Vildan Saim Tanrıkulu- Çevirmen, eğitimci
Welat Kılıçarslan- Serbest meslek
Xıdır Yiğit- Yayıncı
Yasin Kut- Serbest
Yemlihan Özkan- Eğitimci
Yıldız Çamurtaşı- İş insanı
Yılmaz Öncel- Esnaf
Yusuf Aydın- Emekli
Yusuf Ziya Döger- Sosyolog, yazar
Yüksel Avşar- Yazar, siyasetçi
Zana Sezen- Gazeteci
Zekerya Çelik- İş insanı
Zeki Bayır- Emekli
Zeki Budak- Doktor
Zeynep Can- Arkeolog
Zınar Soran- Yazar
Ziya Avcı- Yazar
Züleyha Eyüpoğlu- Emekli