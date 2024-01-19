Türk astronot Gezeravcı’nın görev aldığı Axiom-3 uzay misyonu başladı

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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’yı Dragon Uzay aracıyla yörüngeye taşıyacak olan Falcon-9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Gezeravcı’yı SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye taşıyacak olan Falcon-9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Fırlatmanın ardından Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisinin Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki İniş Bölgesi 1'e (LZ-1) iniş yapacağı belirtildi.

SpaceX'ten yapılan açıklamada, Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu mürettebatın uzayda bulundukları süre boyunca insan fizyolojisi ve endüstriyel gelişmelere odaklanan 30'dan fazla bilimsel deney gerçekleştireceği kaydedildi.