Teknoloji

Türk astronot Gezeravcı’nın görev aldığı Axiom-3 uzay misyonu başladı

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türkiye uzay Alper Gezeravcı

HABER MERKEZİ

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’yı Dragon Uzay aracıyla yörüngeye taşıyacak olan Falcon-9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Gezeravcı’yı SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye taşıyacak olan Falcon-9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Fırlatmanın ardından Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisinin Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki İniş Bölgesi 1'e (LZ-1) iniş yapacağı belirtildi.

SpaceX'ten yapılan açıklamada, Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu mürettebatın uzayda bulundukları süre boyunca insan fizyolojisi ve endüstriyel gelişmelere odaklanan 30'dan fazla bilimsel deney gerçekleştireceği kaydedildi.

Türk astronot Gezeravcı’nın görev aldığı Axiom-3 uzay misyonu başladı
Türk astronot Gezeravcı’nın görev aldığı Axiom-3 uzay misyonu başladı
Türk astronot Gezeravcı’nın görev aldığı Axiom-3 uzay misyonu başladı
Türk astronot Gezeravcı’nın görev aldığı Axiom-3 uzay misyonu başladı
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