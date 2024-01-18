Erbil’de yeni doğan 8 bebeğe Jina ve Peşraw adı verildi

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Erbil Doğum ve Eğitim Hastanesinde doğan 8 çocuğa Jina ve Peşraw adları verildi.

Yeni doğan çocuklara Jina ve Peşraw isimlerini veren ebeveynler, "Şehit Peşraw ve kızı Jina'yı anmak için çocuklara isimlerini verdik." dedi.

İran'ın Erbil'e düzenlediği füze saldırısından sonra doğan 8 çocuktan 3’üne Peşraw, 5’ine de Jina adı verildi.

Erbil Doğum Hastanesi Müdürü Şadan Şerwan, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, ebeveynlerin bebeklerine bu iki şehidin adını verdiğini, bunun da halkımızın iradesinin çok güçlü olduğunu bilen düşmanlara bir yanıt olduğunu söyledi.

Erbil’de sivillerin bulunduğu birçok nokta 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 23.30’da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından füzelerle hedef alınmıştı.

Saldırılarda aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve bir buçuk yaşındaki kızın da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybederken, bazılarının durumu ağır olmak üzere birçok sivil de yaralanmıştı.