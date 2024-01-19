Hollanda'dan Jina Peşraw'ın şehit edilmesine tepki

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Hollanda, İran'ın Erbil'e yönelik füze saldırısını şiddetle kınadı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İran'ın Erbil'e yönelik füze saldırısını şiddetle kınadığını belirterek, "İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yaptığım görüşmede, kendisinden Erbil'e düzenlenen füze saldırısında Jina Peşraw'ın öldürülmesini açıklamasını istedim." ifadelerini kullandı.

Jina Peshrew'in Hollanda pasaportu sahibi olduğunu belirten Bakan Bruins Slot, İran Devrim Muhafızları Ordusunun Erbil’e düzenlediği saldırıların ardından, İran’ın Hollanda Büyükelçisini, dışişleri bakanlığına çağırdıklarını da ekledi.

Erbil’de sivillerin bulunduğu birçok nokta 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 23.30’da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından füzelerle hedef alınmıştı.

Saldırılarda aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve bir buçuk yaşındaki kızın da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybederken, bazılarının durumu ağır olmak üzere birçok sivil de yaralanmıştı.