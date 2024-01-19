Politika

Almanya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanından Barzani'ye başsağlığı telefonu

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Almanya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Tobias Lindner ve Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani
Almanya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Tobias Lindner ve Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani
kürdistan Almanya Kürdistan Bölgesi Mesrur Barzani

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Almanya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Tobias Lindner ile telefonda görüştü.

Bakan Lindner, İran'ın Erbil'e yönelik saldırısını şiddetle kınadı ve ülkesinin Başbakan Barzani'ye başsağlığı ve desteğini dile getirdi.

Başbakan Barzani de Almanya'ya desteği ve dayanışmasından dolayı teşekkür etti.

Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların çözülmesi, bölgeye anayasal ile mali haklar sağlanmasının ele alındığı görüşmede, Uluslararası Koalisyon güçlerinin terörle mücadelede Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne yardım etme misyonlarını sürdürmesinin önemine vurgu yapıldı.

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