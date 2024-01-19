Almanya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanından Barzani'ye başsağlığı telefonu

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Almanya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Tobias Lindner ile telefonda görüştü.

Bakan Lindner, İran'ın Erbil'e yönelik saldırısını şiddetle kınadı ve ülkesinin Başbakan Barzani'ye başsağlığı ve desteğini dile getirdi.

Başbakan Barzani de Almanya'ya desteği ve dayanışmasından dolayı teşekkür etti.

Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların çözülmesi, bölgeye anayasal ile mali haklar sağlanmasının ele alındığı görüşmede, Uluslararası Koalisyon güçlerinin terörle mücadelede Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne yardım etme misyonlarını sürdürmesinin önemine vurgu yapıldı.