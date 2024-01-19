Başbakan Barzani’den Davos’ta yoğun diplomasi trafiği

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen 54. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında çok sayıda uluslararası şirket sahibi, devlet ve hükümet başkanıyla önemli toplantılar gerçekleştirdi.

Mesrur Barzani’nin, İsviçre’nin düzenlenen WEF’e katılmak üzere 15 Ocak’ta Davos’a gitmesinin ardından, toplantı, görüşme ve temasları başladı. Üç günlük ziyaret kapsamında dünya liderleriyle 45 görüşme ve toplantı gerçekleştirdi.

Başbakan Masrur Barzani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Macaristan Cumhurbaşkanı Catalin Novak, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Ürdün Başbakanı Bişer el-Hasavneh, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ile bir araya geldi.

Başbakan Barzani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, BM Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Yemen Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkan Yardımcısı ve Güney Geçiş Konesyi Başkanı Aidarus ez-Zubeydi, Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender el-Harif, Maliye ve Milli Ekonomi Bakanı Şeyh Salman ile de görüştü

Başbakan Barzani’nin Davos ziyareti ve birçok dünya liderinin İsviçre'deki Dünya Ekonomik Forumu'nda buluşması, İran Devrim Muhafızlarının gece saatlerinde (15 Ocak 2024) Erbil'e düzenlediği füze saldırısıyla denk geldi.

Bu, dünya ülkelerinin Kürdistan Bölgesi'ne olan destek ve dayanışmalarını doğrudan teyit etmeleri ve Başbakan Barzani'ye taziyelerini iletmelerine vesile oldu.

Başbakan Mesrur ​​Barzani, Davos’ta yeni açılan Kürdistan Evi ve WEF’yi, Kürdistan Bölgesi’nin mesajını iletmek ve Kürt halkına en fazla desteği ve dayanışmayı elde etmek için bir platform haline getirdi.

Mesrur Barzani, 17 Ocak 2024’te sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Kürdistan Bölgesi’ndeki projelere değinerek, “Bugün itibarıyla bankacılık, dijital ödemeler, enerji, tarım ve sanayi sektörlerindeki projelerimiz üzerinde iki kat daha fazla çalışacağız.” diyen Barzani, "Kürdistan bir dönüm noktasına doğru gidiyor." ifadesini kullandı.

Dünya Ekonomik Forumu'nun bu yılki zirvesi 15-19 Ocak'ta İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenecek. "Güvenin Yeniden İnşası" ana temasıyla düzenlenecek zirvede 300'ü aşkın oturum gerçekleştirildi.

“Kürdistan Evi”, 14 Ocak 2024’te Başbakan Mesrur ​​Barzani'nin girişimiyle Başbakanlık Girişim ve İletişim Dairesi Başkanlığı denetiminde Davos'ta açıldı.

18 Ocak 2024 Perşembe günü Davos'ta Kürdistan Bölgesi heyetine eşlik eden Kürdistan yatırımcıları ve girişimcilerinden Muhammed Şükrü, yabancı yatırımcı ve girişimcilerle 80'den fazla toplantı gerçekleştirdiklerini ve çok sayıda önemli sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Mesrur Barzani, 18 Ocak’ta sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu yıl #wef24'te Kürdistan direniş öyküsünü anlattık. Yerli firmaları dünyaya tanıttık, ilişkilerimizi daha da güçlendirdik. Gelecek yıl daha güçlü bir şekilde döneceğiz.” ifadelerini kullandı.