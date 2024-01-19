Filipinler'in Irak Büyükelçisi şehit Peşraw Dizayi'nin evini ziyaret etti

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Filipinler'in Irak Büyükelçisi Charlie Bacania Mananjan, İran Devrim Muhafızlarının hedef aldığı şehit Peşraw Dizayi'nin evini ziyaret etti.

Büyükelçi Bacania Mananjan, bugün (19 Ocak 2024 Cuma günü) İran'ın Erbil'e düzenlediği füze saldırısında hedef alındığı noktayı ziyaret ederek Dizayi’nin evinde hizmetçi olan Filipinli Michelle'ın cesedini bulmak üzere çalışmalarına devam eden Erbil sivil savunma ekiplerinden bilgi aldı.

Michelle, füze saldırısından önce şehit Peşraw'ın kızının şehit olduğu odanın yakınındaydı. Günlerdir arama çalışmalarına devam eden Erbil sivil savunma ekipleri, 42 yaşındaki Michelle'in cesedine henüz ulaşamadı.

Erbil’de sivillerin bulunduğu birçok nokta 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 23.30’da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından füzelerle hedef alınmıştı.

Saldırılarda aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve bir buçuk yaşındaki kızın da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybederken, bazılarının durumu ağır olmak üzere birçok sivil de yaralanmıştı.