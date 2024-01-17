Politika

Joe Biden'dan Netanyahu'ya: Sivillerin korunması İsrail'in sorumluluğunda

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dünya ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze Hamas

HABER MERKEZİ 

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Hamas'a yönelik operasyonları devam ettirirken, Gazze'deki sivillere zarar verilmemesinin İsrail'in sorumluluğu olduğunu bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden ile Netanyahu gerçekleştirdikleri telefonda görüşmesinde Gazze'deki son durumu ele aldı.

Biden, görüşmede, Gazze'deki operasyonların daha ziyade hedef gözetilerek düzenlenen operasyonlara kaydırılmasının bölgeye insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştıracağını vurguladı.

Açıklamaya göre Biden, Netanyahu'ya, Hamas'a yönelik operasyonları devam ettirirken diğer yandan Gazze'deki masum sivillerin zarar görmemesinin de İsrail'in sorumluluğu olduğunu hatırlattı.

Gazze'ye daha fazla gıda yardımı ulaştırılması konusunu da gündeme getiren Biden, İsrail ile Filistin arasında kalıcı bir siyasi çözümün de ancak iki devletli çözüm ile mümkün olacağını belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Biden ve Netanyahu’nun telefon görüşmesinde, “İsrail’in bir yandan Hamas üzerindeki baskıyı muhafaza ederken, Gazze’de sivillere yönelik zararı azaltma konusundaki sorumluluğunu” da görüştüklerini belirtti.

John Kirby, Beyaz Saray’da düzenlenen günlük basın toplantısında Başkan Biden’ın kalıcı barış ve güvenliğin yanı sıra İsrail’in güvenlik garantisini de kapsayacak iki devletli çözüm vizyonunu anlattığını söyledi.

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