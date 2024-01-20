Çin-Yatılı okulda yangın: 13 ölü

HABER MERKEZİ

Çin'in Hınan eyaletindeki özel bir yatılı okulda çıkan yangın sonucu aynı sınıftan 13 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre Nanyang şehrinin Fangçıng ilçesinde kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilerin eğitim gördüğü Yingcay Okulunda gece saatlerinde yangın çıktı.

Sıçuan eyaletinde yayın yapan Cover News'e konuşan ilçe sakinleri, okulun anaokulu kısmı da bulunan, kırsal alanda özel bir yatılı ilkokul olduğunu, öğrencilerin bir kısmının hafta sonunda evlerine gittiğini, aileleri uzakta yaşayan veya başka yerde çalışan öğrencilerin ise hafta sonları da okulda kaldığını aktardı.

Trajik olayın, okulun kısa süre sonra yarı yıl tatiline gireceği zamanda meydana geldiği kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 13 öğrenci hayatını kaybederken yaralı kurtulan bir öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Hıbey eyaletinde yayın yapan Zonglan News'e açıklama yapan bir öğretmen, ölenlerin tamamının üçüncü sınıf öğrencileri olduğu bilgisini paylaştı.

Çin ajansı Xinhua, yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğünü; adli mercilerin okuldan sorumlu bir personeli sorgu için gözaltına aldığını bildirdi.