Ekonomi

Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği: İran yerine Türkiye ve Körfez ülkelerinden ihracat yapın

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kürdistan Kürdistan Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Erbil saldırı İran

HABER MERKEZİ 

Kürdistan Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Sözcüsü Karwan Surçi, İran’ın Erbil’i hedef alan saldırılarına karşı tüccarlara İran mallarını boykot etmeleri çağrısında bulunduklarını bildirdi.

Sözcü Karwan Surçi, bugün K24’ e yaptığı açıklamada, “Erbil Ticaret Odasının aktif üyesi Erbil'in önde gelen iş insanlarından Peşraw Dizayi'nin evine İran Devrim Muhafızlarının füze saldırısı düzenlemesine karşılık, iş insanlarına İran mallarının ithalatını durdurma çağrısında bulunan bir açıklama yayınladık.”  dedi.

Saldırıların, Erbil’in ilerlemesinin ve Kürdistan Bölgesi’nin ticari alandaki gelişiminin durdurulması amacıyla düzenlendiğini kaydeden Surçi, “Tüccarlardan, İran'ın yeniden düşünmesini ve Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırganlığını durdurmasını sağlamak için malların ithalatını askıya almalarını ve bunu İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı bir kart olarak kullanmaya çalışmalarını istedik.” ifadesini kullandı.

Tüccarlardan İran mallarına alternatif olarak Türk mallarını ithal etmeleri önerisinde bulunduklarını kaydeden Surçi, Kürdistan Bölgesi’nde vatandaşların Türk mallarına İran mallarına oranla daha fazla rağbet gösterdiğini vurguladı.

Sözcü Karwan Surçi, tücarlarınh alterfnatif olarak Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'dan da ihracat yapabileceklerini dile getirdi.

İran Devrim Muhafızları, 15 Ocak Pazartesi günü gece saat 23.30’da Erbil’de sivillerin de bulunduğu birçok noktayı balistik füzelerle hedef almıştı. Saldırılarda, aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve küçük kızının da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybederken, birçok sivil de yaralanmıştı.

İran’ın sivilleri hedef alan saldırılarına karşı Erbil, Soran ve Duhok’ta gösteriler düzenlenmişti.

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