Politika

İsrail Şam'da Devrim Muhafızlarını hedef aldı: Üst düzey 2 yetkili öldü

author_image Kurdistan24 -Türkçe
İsrail'in Şam'a düzenlediği saldırı sonrasından görüntü
İsrail'in Şam'a düzenlediği saldırı sonrasından görüntü
suriye İsrail Suriye Şam saldırı İran Devrim Muhafızları

HABER MERKEZİ 

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızlarının üst düzey iki askeri danışmanı hayatını kaybetti.

Devrim Muhafızları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Şam'ın Maza mahallesindeki bir binaya düzenlediği saldırıda iki üst düzey askeri danışmanının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Şam'da İran'a yakın silahlı grupların liderlerinin toplantısının yapıldığı bir binayı hedef aldığı belirtilirken, İran Devrim Muhafızlarının üst düzey yetkililerinin de aralarında bulunduğu 5 kişinin öldürdüğünü bildirdi.

Daha önce SANA’da yer alan haberde İsrail’in, saat 10.45 sularında Şam’ın Meze Mahallesi’nde sivillerin bulunduğu bir binayı hedef aldığı, birçok sivilin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu bilgisi geçmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv