İsrail Şam'da Devrim Muhafızlarını hedef aldı: Üst düzey 2 yetkili öldü

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İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızlarının üst düzey iki askeri danışmanı hayatını kaybetti.

Devrim Muhafızları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Şam'ın Maza mahallesindeki bir binaya düzenlediği saldırıda iki üst düzey askeri danışmanının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Şam'da İran'a yakın silahlı grupların liderlerinin toplantısının yapıldığı bir binayı hedef aldığı belirtilirken, İran Devrim Muhafızlarının üst düzey yetkililerinin de aralarında bulunduğu 5 kişinin öldürdüğünü bildirdi.

Daha önce SANA’da yer alan haberde İsrail’in, saat 10.45 sularında Şam’ın Meze Mahallesi’nde sivillerin bulunduğu bir binayı hedef aldığı, birçok sivilin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu bilgisi geçmişti.