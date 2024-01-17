Sağlık

İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 25 bine yaklaştı

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ortadoğu İsrail Gazze saldırı

HABER MERKEZİ 

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 762'ye, yaralı sayısı 62 bin 388'e çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 165 kişinin İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği, 280 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu kaydedilen açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bunlara ulaşmakta zorluk yaşadığı aktarıldı.

Bakanlık, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 24 bin 762'ye, yaralı sayısının da 62 bin 388'e yükseldiğini bildirdi.

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