AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklandı
HABER MERKEZİ
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) İstanbul ilçe belediye başkan adayları, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda açıklandı.
AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımı Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.
Erdoğan programda, 37'si AK Parti, 2'si Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olmak üzere 39 ilçenin belediye başkan adayını açıkladı.
24 ilçe belediye başkanından "Sultanbeyli, Bayrampaşa ve Arnavutköy" olmak üzere 3'ünde yeni isimler aday gösterildi.
Programda konuşan Erdoğan, "Maalesef son 5 yılda İstanbul yeniden o eski günlerini hatırlatan ihmallere maruz kaldı. Tüm dünyanın göz bebeği olan bu güzel şehir 5 yıl gibi çok kısa sürede neredeyse çeyrek asırlık irtifa kaybı yaşadı." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Murat Kurum'un adaylığı 7 Ocak'taki toplantıda açıklanırken, 18 Ocak'ta Ankara ve İzmir dahil bütün büyükşehir ve il belediye başkan adaylarının tanımı tamamlanmıştı.
Açıklanan isimler şu şekilde:
Adalar - Uğur Sina Şen
Arnavutköy - Mustafa Candaroğlu
Ataşehir - Mustafa Naim Yağcı
Avcılar - Abdullah Küçükoğlu
Bağcılar - Abdullah Özdemir
Bahçelievler - Hakan Bahadır
Bakırköy - Ali Talip Özdemir
Başakşehir - Yasin Kartoğlu
Bayrampaşa - İlknur Kovaç Bayraktar
Beşiktaş - Serkan Toper (MHP)
Beykoz - Murat Aydın
Beylikdüzü - Mustafa Günaydın
Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız
Büyükçekmece - Recep Erol
Çatalca - Mesut Üner
Çekmeköy - Ahmet Poyraz
Esenler - Tevfik Göksu
Esenyurt - Hamit Öncü
Eyüpsultan - Deniz Köken
Fatih - Mehmet Ergün Turan
Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta
Güngören - Bünyamin Demir
Kadıköy - Veli Arslan
Kağıthane - Mevlüt Öztekin
Kartal - Hüseyin Karakaya
Küçükçekmece - Aziz Yeniyay
Maltepe - Kadem Ekşi
Pendik - Ahmet Cin
Sancaktepe - Seyma Döğücü
Sarıyer - Hüseyin Coşkun
Silivri - Volkan Yılmaz (MHP)
Sultanbeyli - Ali Tombaş
Sultangazi - Abdurrahman Dursun
Şile - İlhan Ocaklı
Şişli - Gökhan Yüksel