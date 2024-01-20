Guhdar Şexo: Saldırılara karşı en büyük gösteri Zaho'da düzenlenecek

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Bağımsız Zaho İdaresi Müdürü Guhdar Şexo, İran’ın Erbil’i hedef alan saldırıları “terör ve haksız” olarak nitelendirirken, saldırılara karşı Zaho’da büyük bir protesto gerçekleştirileceğini bildirdi.

Guhdar Şexo, bugün Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızlarının Erbil'i balistik füzelerle hedef almasını “terör saldırısı” olarak nitelendirirken, Irak ile Kürdistan Bölgesi'nin egemenlik ve bağımsızlığının açık bir ihlali olduğunu savundu.

Saldırıların protestosu amasıyla yarın 20 Ocak 2023’te Zaho’da her kesimden vatandaşın katılımıyla büyük bir gösteri düzenleneceğini dile getiren Guhdar Şexo, "Hazırlıklar tamamlandı ve Kürdistan'daki en büyük gösteri olacak.” dedi.

Guhdar Şexo, gösterinin, saldırıların tekrarlanmaması ve sivillerin tekrardan hedef alınmaması için protesto mesajlarını uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e (BM) ulaştırmak amacıyla düzenleneceğini kaydetti.

Erbil’de sivillerin bulunduğu birçok nokta 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 23.30’da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından füzelerle hedef alınmıştı.

Saldırılarda aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve bir buçuk yaşındaki kızın da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybederken, bazılarının durumu ağır olmak üzere birçok sivil de yaralanmıştı.