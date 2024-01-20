Politika

Avrupa ülkelerindeki Kürtler'den İran'ın Erbil saldırılarına karşı gösteri

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kürdistan İsveç Belçika İran gösteri Hollanda İngiltere

HABER MERKEZİ 

İsveç, Hollanda, İngiltere ve Belçika’daki Kürtler, İran Devrim Muhafızlarının Erbil kentinde sivillere yönelik balistik füze saldırıları düzenlemesine karşı gösteri düzenledi.

Erbil’de sivillerin bulunduğu birçok nokta 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 23.30’da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından füzelerle hedef alınmıştı.

Saldırılarda aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve bir buçuk yaşındaki kızın da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybederken, bazılarının durumu ağır olmak üzere birçok sivil de yaralanmıştı.

Kurdistan24 muhabirlerinin aktardıkları bilgilere göre İsveç, Hollanda, İngiltere ve Belçika’da bulunan Kürtler, İran Devrim Muhafızlarının Erbil’de sivilleri hedef almasına karşı gösteri düzenleyerek saldırıları kınadı.

İran’ın söz konusu saldırılarına karşı Erbil, Soran ve Duhok’ta da gösteriler düzenlenmişti.

Bağımsız Zaho İdaresi Müdürü Guhdar Şexo, bugün Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, yarın Zaho’da gösterilere karşı büyük bir gösteri düzenleneceğini kayderek, "Hazırlıklar tamamlandı ve Kürdistan'daki en büyük gösteri olacak.” dedi.

Londra'daki gösteriden görüntü
Londra'daki gösteriden görüntü
Londra'daki gösteriden görüntü
Londra'daki gösteriden görüntü
Londra'daki gösteriden görüntü
Hollanda'daki gösteriden görüntü
Belçika'daki gösteriden görüntü
Belçika'daki gösteriden görüntü
Belçika'daki gösteriden görüntü
İsveç'teki gösteriden görüntü
İsveç'teki gösteriden görüntü
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