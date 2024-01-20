Saadet Partisi'nin adaylarını tanıtacağı tarih belli oldu

HABER MERKEZİ

Saadet Partisi, sosyal medya hesaplarından 31 Mart yerel seçimler öncesi belediye başkanlarını 3 Şubat'ta tanıtacağını duyurdu.

Ankara ATO Congresiumda saat 13.00'te, gerçekleştirilecek aday tanıtım toplantısında partinin Milli Görüş belediyeciliği anlayışı da açıklanacak.

Partinin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milli Görüş Belediyeciliği anlayışını temsil eden Saadet Partisi, yaklaşan yerel seçimlerde seçmene 'Saadet İş Başına Haydi Bismillah' diyerek seslenecek. 3 Şubat Cumartesi Günü, saat 13.00'te, Ankara ATO Congresiumda gerçekleştireceği aday tanıtım toplantısıyla Saadet Partisi; Milli Görüş belediyeciliği anlayışını tanıtacak ve belediye başkan adaylarını açıklayacak."

Saadet İş Başına

HAYDİ BİSMİLLAH!#MilliGörüşBelediyeciliği



Aday Tanıtım Toplantısı

🗓3 Şubat Cumartesi | 13.00

📍ATO Congresium, Ankara pic.twitter.com/748vyLgAcz — Saadet Partisi (@SaadetPartisi) January 20, 2024

Öte yandan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) İstanbul ilçe belediye başkan adayları, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Murat Kurum'un adaylığı 7 Ocak'taki toplantıda açıklanırken, 18 Ocak'ta Ankara ve İzmir dahil bütün büyükşehir ve il belediye başkan adaylarının tanımı tamamlanmıştı.