Plasschaert: Irak, çatışmanın daha da içine çekilme tehlikesiyle karşı karşıya

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Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, ​​Irak'ın daha fazla çatışmaya sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Jeanine Hennis-Plasschaert, bugün yaptığı açıklamada, Orta Doğu’nun Gazze'de çatışmaların yoğunlaştığı ve başka yerlerde büyük bir yangın tehdidi oluşturan silahlı eylemlerin olduğu bir dönemden geçtiğini belitti.

Hükümetin gerilimin artmasını engelleme çabalarına rağmen Irak, çatışmanın daha da içine çekilme tehlikesiyle karşı karşıya.” diyen BM Temsilcisi Plasschaert, “Ancak, Irak sınırları içinden ve dışından devam eden saldırılar, ülkenin istikrarına ve son yıllarda zorlukla elde edilen kazanımlara zarar veriyor.” ifadesini kullandı.

BM'nin tüm çabalarının Gazze çatışmasını sona erdirmeye ve çatışmanın bölgeye yayılmasını önlemeye odaklandığını kaydeden Plasschaert, “BM Genel Sekreteri defalarca, sivillerin korunması ve tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması da dahil uluslararası insancıl hukuka tam saygı gösterilmesi ve yardımın devam ettirilmesiyle Gazze'de derhal insani ateşkes sağlanması yönünde çağrıda bulundu.” diye konuştu.

Plasschaert, “Irak'ın istikrarı ve güvenliği tüm ilişkilerimizde öncelikli olup, tüm taraflara azami itidal gösterme çağrımızı yineliyoruz.” dedi.