Şehit Peşraw Dizayi'nin eşi saldırı gecesini anlattı

HABER MERKEZİ

İran’ın Erbil’e saldırısında eşi Peşraw Dizayi ve kızı Jina’yı kaybeden Dr. Hana Cutyar, tedavi gördüğü hastanede ilk kez saldırı anında yaşadıklarını anlattı.

Sosyal medya platformu X üzerinden yayılan videonun, Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci başkanlığındaki komisyonun hastane ziyareti sırasında çekilmiş olabileceği tahmin ediliyor.

İran Devrim Muhafızlarının 15 Ocak’ta Erbil’e yönelik saldırısını incelemek amacıyla Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatıyla kurulan komisyon üyeleri, Erbil’de tedavi gören Kürd iş insanı Peşraw Dizayi’nin eşi Hana Cutyarı ziyaret etmişti.

Dr. Hana Cutyar, saldırının yaşandığı gece Peşraw Dizayi’nin arkadaşı Iraklı tanınan iş insanı Kerem Mikhail’in evde misafir olduğunu, saldırı anında Dizayi, büyük oğlu Roj ve arkadaşı Mikhail’in salonda, çocukların ise bakıcılarıyla birlikte kendi odalarında olduğunu söyledi.

Biri kız, biri erkek olmak üzere iki çocuğu olduğunu belirten Hana Cutyar, o gece yukarı kata 5 kişi olduklarını söyledi.

Hana Cutyar, “Çalışanlardan Arly'ye misafirlerin yanına gidip hizmet etmesini söyledim. Tam o sırada evin tavanının yıkıldığını gördüm. Sonra Kur’an sesi duydum. Allah’ım bize yardım et dedim. Kendimden geçtim ve sonra birinin, karanlıkta ‘kim var orada, ben doktorum’ diye seslendiğini duydum. Bana, ‘bize yardım et ve ayağını uzat’ dediler, sonra kendimi ambulansta gördüm.” dedi.

Hana Cutyar, saldırının yaşandığı gece son derece normal bir gün geçirdiklerini, aile ortamında olduklarını ve herhangi bir sorun yaşamadıklarını anlattı.