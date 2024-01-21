Otomobil yürüyen merdivene daldı: 3 yaralı

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İstanbul'da bir alışveriş merkezinin (AVM) otoparkında sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yürüyen merdivenlerde asılı kaldı.

İstanbul'un Şişli ilçesindeki Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir AVM otoparkında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, camı kapıyı kırıp içeri girerek yürüyen merdivenlerde asılı kaldı.

Basında yer alan haberlere göre biri çocuk 3 kişinin yaralandığı kaza dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslara hastaneye kaldırıldı.