AK Parti'den istifa eden Enver Yılmaz, İYİ Parti'nin adayı oldu

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden 2018 yılında istifa eden Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 22, 23 ve 24. dönem milletvekili Enver Yılmaz, İYİ Parti’den belediye başkan adayı oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istifa talebi üzerine 2018 yılında 4,5 yıl sürdürdüğü Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden milletvekili Yılmaz, AK Parti’den de istifa etmişti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Enver Yılmaz'ın İYİ Parti'ye katılması nedeniyle dün il binasında tören düzenlendi.

Rozet töreninin ardından konuşan İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz, "Bu saat itibari ile artık biz de İYİ Partiliyiz. Sizlerin arasında olmaktan ben de memnunum. İnşallah bu önümüzdeki 31 Mart seçimlerinde hem İYİ Parti hem ay yıldızlı rozetimizi mahcup etmeyecek sonuçla birlikte bir zafer ile karşınıza gelmek istiyorum. Biz de o irade var, millette o inanç var. O irade ve inancı parti olarak hep beraber bir araya getirdiğimizde inşallah sonuç alınacaktır." dedi.

Törene İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Rıdvan Yalçın, İl Başkanı Melikşah Murat Genç ve partililer katıldı.

Parti değiştirmenin zor bir karar olduğunu da belirten Yılmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ordu, 5,5 yıl aradan sonra bizleri özlemiş. Siz beni çağırdınız, biz de geldik. Bu kardeşinize sahip çıkacağınıza dair hiçbir tereddüdüm yok. Parti değiştirmek bizim gibi ideolojik kimliği olan bir jenerasyonda epey bir zordur. Fakat gelinen nokta itibari ile altını çizeceğim 3 tane kelimemiz var: Memleketimizin birliği için, vatanımız için, bayrağımız için ortak paydada buluştuk. O paydanın da adresi şu an burada bulunduğum İYİ Parti’dir. Ben sizleri mahcup etmeyeceğim."