Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam geldi

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akaryakıt
akaryakıt
türkiye Ankara benzin motorin TL

HABER MERKEZİ 

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

3 Ocak'ta ÖTV'de yapılan düzenleme sonrası benzinin litre fiyatı 2 TL 31 kuruş, motorin litre fiyatı 2 TL 15 kuruş ve LPG litre fiyatı da 1 TL artarken, 4 Ocak'ta motorin fiyatlarına 41 kuruş indirim gelmişti.

Son olarak 17 Ocak gece yarısından itibaren LPG litre fiyatına 37 kuruş ve 20 Ocak’tan itibaren motorin fiyatına 1 TL 15 kuruş zam yapıldı.

LPG'nin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 40 kuruş zam daha geldi.

-İstanbul Avrupa Yakası güncel akaryakıt fiyatları listesi

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,91 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,21 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 20,28 TL

- İstanbul Anadolu Yakası güncel akaryakıt fiyatları listesi

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,82 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,14 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19,76 TL

- Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları

Ankara'da benzin litre fiyatı: 37,54 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 40,91 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 20,15 TL

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