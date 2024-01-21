Politika

Zaho'da İran'ın Erbil saldırılarına karşı gösteri

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kürdistan İran Devrim Muhafızları Zaho Erbil İran

ABER MERKEZİ 

Zaho’da, İran Devrim Muhafızlarının Erbil'i balistik füzelerle hedef almasına karşı her kesimden vatandaşın katılımıyla büyük bir gösteri düzenlendi.

Bağımsız Zaho İdaresi Müdürü Guhdar Şexo, K24’e yaptığı açıklamada, “Zaho halkı dünyaya barışçıl bir millet olduğumuz ve barış istediğimiz mesajını vermek istiyor. Erbil vatandaşlarına yapılan saldırı terör saldırısıdır.” dedi.

Guhdar Şexo, gösteride konuşma yapan Zaho halkının temsilcisi tarafından Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisine, Irak hükümeti ve dünyaya bir mesaj gönderildiğini dile getirdi.

Zaho’daki gösterilere Kürtlerin yanı sıra Hıristiyanlar da katıldı.

Gösteriye katılanlardan biri, “Kürdistan Bölgesi'ne saldıranlar Kürdistan Bölgesi'nde var olan barışa ve bir arada yaşama karşıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Erbil’de sivillerin bulunduğu birçok nokta 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 23.30’da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından füzelerle hedef alınmıştı.

Saldırılarda aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve bir buçuk yaşındaki kızın da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybederken, bazılarının durumu ağır olmak üzere birçok sivil de yaralanmıştı.

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