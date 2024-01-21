Irak Parlamentosundan bir heyet İran saldırısını araştırmak üzere Erbil'de

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Irak Parlamentosunda bir heyet İran’ın Erbil’e düzenlediği balistik füze saldırısında hedef aldığı Peşraw Dizayi’nin evini ziyaret etti.

Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komitesi ile Dış İlişkiler Komitesi heyetleri Erbil Uluslararası Havalimanına varmalarının ardından şehit Peşraw Dizayi’nin evine ziyaret gerçekleştirdi.

Irak Parlamentosu Milletvekili Mariwan Qarani, Kurdista24’e yaptığı açıklamada, heyetin saldırı mahallinde bir rapor hazırlayacağını ardından Irak Parlamento Başkanlığına sunacağını belirtti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin talimatıyla oluşturulan komite 16 Ocak’ta Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci başkanlığında Erbil’e gelmişti.

Kürt iş insanı Peşrew Dizayi’nin füzelerle hedef alınan evini ziyareti sırasında Araci, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, “Burada İsrail Mossad üssü olduğuna dair şüphe vardı, evin tamamını gördük ve buranın sivil bir iş adamının evi olduğu açık. İsrail'deki Mossad karargahının hedef alındığı propagandası doğru değildir.” demişti.

Erbil’de 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 23.30’da sivillerin bulunduğu birçok nokta balistik füzelerle hedef alınmıştı. Saldırılarda aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve küçük kızın Jina’nın da aralarında bulunduğu 4 sivil hayatını kaybederken, bazılarının durumu ağır olmak üzere birçok sivil yaralanmıştı.